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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Басков, Расторгуев, Гагарина, Боярский. Канада ввела новые санкции против РФ

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Канада ввела санкции против 38 физических лиц и 16 организаций
Канада ввела санкции против 38 физических лиц и 16 организаций
Фото: depositphotos.com

Канада 3 февраля ввела дополнительные санкции против России. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, пишет пресс-служба министерства.

"Война президента Владимира Путина в Украине основана на лжи и обмане. Российские операции по дезинформации привлекли знаменитостей и так называемые новостные организации, чтобы поддержать тезисы Кремля и попытаться оправдать зверства, происходящие по всей Украине. Это привело к необоснованной поддержке российского режима и продлению страданий миллионов невинных украинцев", – заявили в министерстве.

Канада вводит санкции в отношении 38 физических лиц и 16 организаций, причастных к распространению российской дезинформации и пропаганды. В список, в частности, вошли пропагандистское МИА "Россия сегодня"; United World International и "Фонд борьбы с репрессиями", которых в МИД назвали субъектами дезинформации, связанными с основателем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиним, фонд "Русский мир" и другие. 

Кроме этого, в списке поддержавшие российскую агрессиюпевцы и артисты Николай Басков, Михаил Боярский, Марат Башаров, Дима Билан, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Александр Маршал, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Александр Буйнов, Дана Борисова, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Виктория Дайнеко, Михаил Галустян и другие.

"Российская дезинформация привела к страданиям миллионов. В поисках ложного правдоподобия для поддержки своей лжи президент Путин призвал россиян с публичными платформами продвигать дезинформацию и пропаганду. Президент Путин пытается манипулировать общественным мнением. Канада не позволит распространителям дезинформации и пропаганды действовать безнаказанно. Канада поддерживает Украину", – заявила Жоли.

В МИД отметили, что с 2014 года Канада ввела санкции в отношении более 2200 физических и юридических лиц. А после российского полномасштабного вторжения страна ввела санкции еще более чем в отношении 1600 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.

По состоянию на декабрь 2022 года Канада арестовала российских активов на $122 млн и заморозила транзации на $292 млн, отмечает The Canadian Press.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада, а также Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Последний на данный момент, девятый пакет санкций ЕС против России был утвержден 16 декабря прошлого года.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 11 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 13,6 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Канада, санкции, МИД Канады, российская пропаганда, война России против Украины
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