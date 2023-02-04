Басков, Расторгуев, Гагарина, Боярский. Канада ввела новые санкции против РФ

"Война президента Владимира Путина в Украине основана на лжи и обмане. Российские операции по дезинформации привлекли знаменитостей и так называемые новостные организации, чтобы поддержать тезисы Кремля и попытаться оправдать зверства, происходящие по всей Украине. Это привело к необоснованной поддержке российского режима и продлению страданий миллионов невинных украинцев", – заявили в министерстве.

Канада вводит санкции в отношении 38 физических лиц и 16 организаций, причастных к распространению российской дезинформации и пропаганды. В список, в частности, вошли пропагандистское МИА "Россия сегодня"; United World International и "Фонд борьбы с репрессиями", которых в МИД назвали субъектами дезинформации, связанными с основателем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиним, фонд "Русский мир" и другие.

Кроме этого, в списке поддержавшие российскую агрессиюпевцы и артисты Николай Басков, Михаил Боярский, Марат Башаров, Дима Билан, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Александр Маршал, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Александр Буйнов, Дана Борисова, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Виктория Дайнеко, Михаил Галустян и другие.

"Российская дезинформация привела к страданиям миллионов. В поисках ложного правдоподобия для поддержки своей лжи президент Путин призвал россиян с публичными платформами продвигать дезинформацию и пропаганду. Президент Путин пытается манипулировать общественным мнением. Канада не позволит распространителям дезинформации и пропаганды действовать безнаказанно. Канада поддерживает Украину", – заявила Жоли.

В МИД отметили, что с 2014 года Канада ввела санкции в отношении более 2200 физических и юридических лиц. А после российского полномасштабного вторжения страна ввела санкции еще более чем в отношении 1600 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.

По состоянию на декабрь 2022 года Канада арестовала российских активов на $122 млн и заморозила транзации на $292 млн, отмечает The Canadian Press.