Конфискованные у подсанкционного россиянина Малофеева $5,4 млн будут переданы Украине – генпрокурор США

Заявление прозвучало на встрече Гарланда с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным в Министерстве юстиции США в Вашингтоне.

"Сегодня я объявляю о том, что я санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине. Эти конфискованные активы появились после того, как в апреле прошлого года я объявил о выдвижении обвинения российскому олигарху Константину Малофееву по обвинению в уклонении от санкций", – сказал Генпрокурор США.

3 февраля стало известно, что Федеральный суд Манхэттена (США) вынес решение, согласно которому американская прокуратура может конфисковать $5,4 млн, принадлежащих Малофееву. Reuters отмечал, что решение это первое постановлением о конфискации российских активов с тех пор, как в 2022 году министерство юстиции США организовало группу, занимающуюся вопросами конфискации финансов лиц, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.