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Конфискованные у подсанкционного россиянина Малофеева $5,4 млн будут переданы Украине – генпрокурор США

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В Украине Малофеев объявлен в розыск
В Украине Малофеев объявлен в розыск
Скриншот: Царьград ТВ / YouTube

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что конфискованные активы российского олигарха Константина Малофеева будут переданы на восстановление Украины. Об этом 3 февраля сообщил американский телеканал CNN.

Заявление прозвучало на встрече Гарланда с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным в Министерстве юстиции США в Вашингтоне. 

"Сегодня я объявляю о том, что я санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине. Эти конфискованные активы появились после того, как в апреле прошлого года я объявил о выдвижении обвинения российскому олигарху Константину Малофееву по обвинению в уклонении от санкций", – сказал Генпрокурор США. 

3 февраля стало известно, что Федеральный суд Манхэттена (США) вынес решение, согласно которому американская прокуратура может конфисковать $5,4 млн, принадлежащих Малофееву. Reuters отмечал, что решение это первое постановлением о конфискации российских активов с тех пор, как в 2022 году министерство юстиции США организовало группу, занимающуюся вопросами конфискации финансов лиц, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину. 

Контекст:

Малофеев – российский предприниматель, владелец акций "Ростелекома". По данным "Новой газеты", он причастен к разработке сценария захвата Крыма и Донбасса. В 2014 году РБК писало, что фонд Малофеева является одним из спонсоров "ДНР", только за лето 2014 года Малофеев отправил на подконтрольную боевикам территорию Донецкой области 576 тонн груза. В том же году в Украине начали уголовное производство в отношении Малофеева.

24 октября 2016 года украинская хакерская группа "Киберхунта" заявила, что взломала электронный почтовый ящик тогдашнего помощника президента РФ Владислава Суркова и получила полный доступ к переписке неофициального куратора "украинского вопроса" в Кремле. Согласно письмам, Малофеев высылал Суркову на утверждение список кандидатов в "правительство ДНР".

6 апреля 2022 года министерство юстиции США выдвинуло против Малофеева обвинения в нарушении санкций, введенных против России.  По данным следствия, он нанял американца Джека Хеника, работавшего в его проектах в России и Греции, чтобы перевести находившиеся в американском банке около $10 млн в греческий банк. При этом, согласно санкциям, его активы в США должны быть заморожены.

20 апреля 2022 года США ввели очередной пакет антироссийских санкций, включив в него компании Малофеева и его сына Кирилла, которые, как считает минфин США, помогают России избегать санкций и распространяют пропаганду. В их числе – "Международное агентство суверенного развития", финансовая компания MarGlo, предоставляющая финансовые услуги для или от имени российских компаний, телекомпания "Царьград", поддерживающая прокремлевскую политику, "Аналитический центр Катехо", который распространяет пропаганду на страны Запада, компании "Владекс холдинг", "Владекс" и "Рус диджитал", занимающиеся обменом криптовалюты.

В Украине Малофеев объявлен в розыск. В отношении него открыто также уголовное производство по ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса. 

Теги: США, санкции, Константин Малофеев, Андрей Костин, конфискация, Офис генпрокурора, Меррик Гарланд
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