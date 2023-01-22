США готовятся передать Украине деньги российских олигархов, конфискованные за рубежом – американский прокурор

Вторжение РФ в Украину кардинально изменило скорость и уровень международного сотрудничества в расследовании действий российских олигархов, отметил прокурор Фото: depositphotos.com

Об этом он сказал, выступая на событии, организованном Гудзоновским институтом в Вашингтоне, сообщила украинская служба "Голоса Америки".

"Мы готовы приступить к передаче конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно недавнее изменение", – сказал Адамс

По его словам, передача средств от минюста в Госдеп США для помощи Украине "пройдет в ближайшие недели и месяцы, когда будут получены первые окончательные решения о конфискации определенных активов".

Адам отметил, что "эти суммы мизерны по сравнению с ущербом от катастрофы", нанесенной Россией Украине и украинцам, но "это вклад и это важно".

Адамс сказал, что передача этих средств Украине стала возможной на основании нового закона, принятого Конгрессом в конце 2022 года и подписанного президентом: закона о консолидированных ассигнованиях 2023 года (Consolidated Appropriations Act of 2023).

Прокурор подчеркнул, что его группа, которую прокуратура США уполномочила в марте 2022 года заниматься расследованием относительно средств российских олигархов, с небывалой скоростью провела конфискацию активов стоимостью в сотни миллионов долларов. В них входили яхты, самолеты, денежные счета, пакеты ценных бумаг, недвижимость, приобретенные незаконными путями. Как правило, эти активы связаны с отмыванием денег или это доходы, полученные путем уклонения от санкций или уклонения от экспортных ограничений.

Адамс подчеркнул, что российское вторжение кардинально изменило скорость и уровень международного сотрудничества в расследовании действий российских олигархов.

"Раньше способность Соединенных Штатов действовать в рамках этих расследований и действовать по потенциальным обвинениям была ограничена. Но незаконное, насильственное нарушение Россией международного права создало условия для резких изменений в этом глобальном контексте", – сказал прокурор.

Он привел арест банковских счетов кремлевского пропагандиста Константина Малофеева в США и арест посредника Малофеева в Великобритании как "пример немедленной публичной демонстрации кардинальных изменений в глобальном сотрудничестве".

Адамс также подчеркнул, что арест и изъятие 100-метровой яхты Amadea стоимостью $325 млн, принадлежавшей российскому политику и предпринимателю Сулейману Керимову, стали возможны в результате международного сотрудничества, которое длилось рекордное время, – яхта была арестована "в течение недель, а не лет".

По словам Адамса, его оперативная группа также остановила перемещение военных технологий и материалов в Россию, что может повлиять на возможность РФ воевать в Украине.

Американский прокурор подчеркнул, что работа его группы рассчитана на долгосрочную перспективу и будет включать глобальное сотрудничество, чтобы в мире не осталось "безопасных гаваней для денег нелегального происхождения".