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США готовятся передать Украине деньги российских олигархов, конфискованные за рубежом – американский прокурор

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Вторжение РФ в Украину кардинально изменило скорость и уровень международного сотрудничества в расследовании действий российских олигархов, отметил прокурор
Вторжение РФ в Украину кардинально изменило скорость и уровень международного сотрудничества в расследовании действий российских олигархов, отметил прокурор
Фото: depositphotos.com

Американский прокурор Эндрю Адамс, возглавляющий оперативную группу KleptoCapturе, которая расследует зарубежные операции российских олигархов, заявил 19 января, что в скором времени Украина может получить почти $1 млрд из конфискованных активов.

Об этом он сказал, выступая на событии, организованном Гудзоновским институтом в Вашингтоне, сообщила украинская служба "Голоса Америки".

"Мы готовы приступить к передаче конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно недавнее изменение", – сказал Адамс

По его словам, передача средств от минюста в Госдеп США для помощи Украине "пройдет в ближайшие недели и месяцы, когда будут получены первые окончательные решения о конфискации определенных активов".

Адам отметил, что "эти суммы мизерны по сравнению с ущербом от катастрофы", нанесенной Россией Украине и украинцам, но "это вклад и это важно".

Адамс сказал, что передача этих средств Украине стала возможной на основании нового закона, принятого Конгрессом в конце 2022 года и подписанного президентом: закона о консолидированных ассигнованиях 2023 года (Consolidated Appropriations Act of 2023).

Прокурор подчеркнул, что его группа, которую прокуратура США уполномочила в марте 2022 года заниматься расследованием относительно средств российских олигархов, с небывалой скоростью провела конфискацию активов стоимостью в сотни миллионов долларов. В них входили яхты, самолеты, денежные счета, пакеты ценных бумаг, недвижимость, приобретенные незаконными путями. Как правило, эти активы связаны с отмыванием денег или это доходы, полученные путем уклонения от санкций или уклонения от экспортных ограничений. 

Адамс подчеркнул, что российское вторжение кардинально изменило скорость и уровень международного сотрудничества в расследовании действий российских олигархов.

"Раньше способность Соединенных Штатов действовать в рамках этих расследований и действовать по потенциальным обвинениям была ограничена. Но незаконное, насильственное нарушение Россией международного права создало условия для резких изменений в этом глобальном контексте", – сказал прокурор.

Он привел арест банковских счетов кремлевского пропагандиста Константина Малофеева в США и арест посредника Малофеева в Великобритании как "пример немедленной публичной демонстрации кардинальных изменений в глобальном сотрудничестве".

Адамс также подчеркнул, что арест и изъятие 100-метровой яхты Amadea стоимостью $325 млн, принадлежавшей российскому политику и предпринимателю Сулейману Керимову, стали возможны в результате международного сотрудничества, которое длилось рекордное время, – яхта была арестована "в течение недель, а не лет".

По словам Адамса, его оперативная группа также остановила перемещение военных технологий и материалов в Россию, что может повлиять на возможность РФ воевать в Украине.

Американский прокурор подчеркнул, что работа его группы рассчитана на долгосрочную перспективу и будет включать глобальное сотрудничество, чтобы в мире не осталось "безопасных гаваней для денег нелегального происхождения".

Контекст:

В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

В ноябре 2022 года издание Politico писало, что ЕС заморозил российские активы на €68 млрд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что цель ЕС – не только заморозить, но и изъять активы России для восстановления Украины, однако для этого еще многое нужно сделать.

Министр юстиции Денис Малюська говорил 12 сентября, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось закончить разработку юридического механизма для этого.

Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами.

Теги: США, прокуратура, доходы, деньги, олигархи, война России против Украины, активы, конфискация, компенсация
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