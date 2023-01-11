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Две страны Евросоюза тормозят замораживание российских активов

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С начала агрессии РФ в Украине Мальта блокировала &euro;147 тыс. российских активов
С начала агрессии РФ в Украине Мальта блокировала €147 тыс. российских активов
Фото: state.gov

Греция и Мальта принимают меньше усилий по замораживанию российских активов, чем други страны Евросоюза. Об этом 11 января пишет Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС.

Согласно внутреннему отчету, 27 стран ЕС сообщили о замораживании около 20,3 млрд российских активов. Италия, Ирландия, Франция, Испания, Германия, Бельгия, Люксембург и Австрия – на общую сумму более €1 млрд.

При этом Греция отчиталась, что заблокировала €212 тыс., а Мальта – €147 тыс., говорится в сообщении.

Представитель ЕС на условиях анонимности сказал агентству, что "это немного удивительно". Он предположил, что "либо их мало, либо они не выполняют свою работу. Или они что-то сделали, но не сообщили нам, хотя у них были шансы".

Reuters отмечает, что за 10 месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в санкционные списки Евросоюза попали 1,3 тыс. человек и 120 организаций. Ограничения действуют в сфере торговли, транспорта, энергетики, банковского дела, средств массовой информации и оборонного сектора.

ЕС также работает над тем, чтобы обход санкций стал уголовным преступлением во всех государствах-членах, чего в настоящее время нет. Источник Reuters добавил, что европейские чиновники хотят объявить о прогрессе по этим вопросам уже на саммите ЕС – Украина  в Киеве 3 февраля.

10 мая 2022 года президент Украины Владимир Зеленский призвал Мальту заблокировать недвижимость, яхты, принадлежащие россиянам, а также деятельность в стране российских компаний. Он подчеркнул, что после тысяч военных преступлений российской армии в Украине "принимать на своей земле людей с российским паспортом и тем более связанных формально или неформально с российским государством – это теперь опасность".

Контекст:

На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер.

Министр юстиции Денис Малюська сказал 12 сентября, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось закончить разработку юридического механизма для этого.

После нападения РФ на Украину в феврале Европейский союз заморозил активы России на сумму €17,5 млрд. Об этом 28 октября заявил спикер Еврокомиссии. Большую часть заморозили семь стран ЕС: Германия, Бельгия, Франция, Люксембург, Ирландия, Италия и Австрия. 

18 ноября Politico, ссылаясь на внутренний документ Еврокомиссии, написало, что ЕС на самом деле заморозил российские активы на общую сумму €68 млрд, большинство из которых находятся в Бельгии. При этом в Евросоюзе не знают, сколько точно национальных резервов РФ в нем находится.

Теги: Греция, санкции, Мальта, активы, Евросоюз, конфискация
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