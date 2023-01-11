Две страны Евросоюза тормозят замораживание российских активов

Согласно внутреннему отчету, 27 стран ЕС сообщили о замораживании около €20,3 млрд российских активов. Италия, Ирландия, Франция, Испания, Германия, Бельгия, Люксембург и Австрия – на общую сумму более €1 млрд.

При этом Греция отчиталась, что заблокировала €212 тыс., а Мальта – €147 тыс., говорится в сообщении.

Представитель ЕС на условиях анонимности сказал агентству, что "это немного удивительно". Он предположил, что "либо их мало, либо они не выполняют свою работу. Или они что-то сделали, но не сообщили нам, хотя у них были шансы".

Reuters отмечает, что за 10 месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в санкционные списки Евросоюза попали 1,3 тыс. человек и 120 организаций. Ограничения действуют в сфере торговли, транспорта, энергетики, банковского дела, средств массовой информации и оборонного сектора.

ЕС также работает над тем, чтобы обход санкций стал уголовным преступлением во всех государствах-членах, чего в настоящее время нет. Источник Reuters добавил, что европейские чиновники хотят объявить о прогрессе по этим вопросам уже на саммите ЕС – Украина в Киеве 3 февраля.

10 мая 2022 года президент Украины Владимир Зеленский призвал Мальту заблокировать недвижимость, яхты, принадлежащие россиянам, а также деятельность в стране российских компаний. Он подчеркнул, что после тысяч военных преступлений российской армии в Украине "принимать на своей земле людей с российским паспортом и тем более связанных формально или неформально с российским государством – это теперь опасность".