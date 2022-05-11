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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский в парламенте Мальты: Пора остановить привилегии для граждан России. Не разрешайте использовать свой остров

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Зеленский: Принимать на своей земле людей с российским паспортом это теперь опасность
Зеленский: Принимать на своей земле людей с российским паспортом – это теперь опасность
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 10 мая призвал Мальту заблокировать недвижимость, яхты, принадлежащие россиянам, а также деятельность в стране российских компаний. Его обращение к парламенту Мальты опубликовал Офис президента.

Зеленский подчеркнул, что после тысяч военных преступлений российской армии в Украине "принимать на своей земле людей с российским паспортом и тем более связанных формально или неформально с российским государством – это теперь опасность".

"Пора остановить действующие привилегии для граждан России. Начиная с "золотых паспортов" с привилегиями и заканчивая двойным гражданством. Не разрешайте, пожалуйста, использовать себя, не разрешайте использовать свой остров! Проверяйте, кто из россиян пытается скрыться, используя именно вашу юрисдикцию и землю", – сказал президент.

Он призвал блокировать недвижимость, яхты и счета, принадлежащие россиянам, деятельность российских IT- и блокчейн-компаний, российские пропагандистские каналы.

"Это в России уже давно преимущественно не просто бизнес. А структуры, связанные с агрессивным российским государством", – подчеркнул президент.

Он также напомнил, что эмбарго на российские нефть, нефтяные смеси и нефтепродукты – необходимое условие для прекращения российского вторжения в Украину.

"Я знаю, что для вас и для некоторых других европейских стран это очень чувствительная тема. Учитывая, что суда под вашим флагом используются для транспортировки в том числе и российской нефти. Но каждый доллар и каждый евро, которые вы можете заработать на этом, будут перекрыты значительными и болезненными потерями, если все-таки не удастся остановить продовольственный кризис – а значит, и миграционный кризис – и если российское вторжение пойдет дальше в Европу", – отметил Зеленский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 марта Европейская комиссия призвала страны ЕС отказаться от выдачи "золотых паспортов" гражданам РФ и Беларуси. 

Программы выдачи "золотых паспортов" есть у Кипра, Мальты и Болгарии. Эти страны ранее уже объявили, что закрывают их. Еще в нескольких странах ЕС действуют программы выдачи "золотых виз", разрешений на проживание в стране инвесторам или покупателям недвижимости, писала "Медуза".

Теги: санкции, нефть, гражданство, эмбарго, Мальта, Владимир Зеленский, война России против Украины
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