Еврокомиссия призвала аннулировать "золотые паспорта", выданные россиянам и белорусам

"Европейские ценности не продаются. Мы считаем, что продажа гражданства через "золотые паспорта" является незаконной в соответствии с законодательством ЕС и создает серьезные риски для нашей безопасности", – отметили в твите.
В заявлении призвали все страны ЕС "немедленно прекратить схемы выдачи гражданства для инвесторов".
European values are not for sale.— European Commission * (@EU_Commission) March 28, 2022
We consider that the sale of citizenship through 'golden passports' is illegal under EU law and poses serious risks to our security.
All EU countries concerned should end their investor citizenship schemes immediately.#StandWithUkraine pic.twitter.com/oxITL8u5an
В Еврокомиссии объяснили решение тем, что некоторые граждане РФ и Беларуси, в отношении которых введены санкции из-за вторржения России в Украину, могли получить гражданство ЕС или привилегированный доступ в ЕС, воспользовавшись существующими схемами, отмечает Reuters.
Программы выдачи "золотых паспортов" есть у Кипра, Мальты и Болгарии. Эти страны ранее уже объявили, что закрывают их. В нескольких странах ЕС действуют программы выдачи "золотых виз", разрешений на проживание в стране инвесторам или покупателям недвижимости, пишет "Медуза".
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.