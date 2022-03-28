Еврокомиссия призвала аннулировать "золотые паспорта", выданные россиянам и белорусам

"Европейские ценности не продаются. Мы считаем, что продажа гражданства через "золотые паспорта" является незаконной в соответствии с законодательством ЕС и создает серьезные риски для нашей безопасности", – отметили в твите.

В заявлении призвали все страны ЕС "немедленно прекратить схемы выдачи гражданства для инвесторов".

European values are not for sale.



We consider that the sale of citizenship through 'golden passports' is illegal under EU law and poses serious risks to our security.



All EU countries concerned should end their investor citizenship schemes immediately.#StandWithUkraine pic.twitter.com/oxITL8u5an — European Commission * (@EU_Commission) March 28, 2022

В Еврокомиссии объяснили решение тем, что некоторые граждане РФ и Беларуси, в отношении которых введены санкции из-за вторржения России в Украину, могли получить гражданство ЕС или привилегированный доступ в ЕС, воспользовавшись существующими схемами, отмечает Reuters.

Программы выдачи "золотых паспортов" есть у Кипра, Мальты и Болгарии. Эти страны ранее уже объявили, что закрывают их. В нескольких странах ЕС действуют программы выдачи "золотых виз", разрешений на проживание в стране инвесторам или покупателям недвижимости, пишет "Медуза".