Украине необходим аналогичный "Рамштайну" формат для разминирования – глава Минэкономики

Тема была затронута в ходе встречи Свириденко с членом парламента Канады Хизер Макферсон.

"Важной темой обсуждения было разминирование территории Украины. Юлия Свириденко обратила внимание, что, учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсов разминирование продлится 70 лет. Для решения этой проблемы в кратчайшие сроки нужна мощная поддержка международных партнеров – финансовая, технологическая, организационная. По ее мнению, для синхронизации и координации усилий по разминированию территорий необходимо создать аналог оборонного "Рамштайна", – говорится в сообщении.

Кроме того, Свириденко и Макферсон обсуждали вопросы страхования военных рисков для иностранных компаний, готовых принять участие в быстром восстановлении Украины; возвращения украинцев, выехавших за границу из-за войны; продовольственной безопасности и роли Украины как одного из ключевых поставщиков продовольствия на мировом рынке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)