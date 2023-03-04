Украине необходим аналогичный "Рамштайну" формат для разминирования – глава Минэкономики

Тема была затронута в ходе встречи Свириденко с членом парламента Канады Хизер Макферсон.
"Важной темой обсуждения было разминирование территории Украины. Юлия Свириденко обратила внимание, что, учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсов разминирование продлится 70 лет. Для решения этой проблемы в кратчайшие сроки нужна мощная поддержка международных партнеров – финансовая, технологическая, организационная. По ее мнению, для синхронизации и координации усилий по разминированию территорий необходимо создать аналог оборонного "Рамштайна", – говорится в сообщении.
Кроме того, Свириденко и Макферсон обсуждали вопросы страхования военных рисков для иностранных компаний, готовых принять участие в быстром восстановлении Украины; возвращения украинцев, выехавших за границу из-за войны; продовольственной безопасности и роли Украины как одного из ключевых поставщиков продовольствия на мировом рынке.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел Украины. В ведомстве оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.
Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил 8 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.
Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.