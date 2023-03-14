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Россия заявила о продлении "зерновой инициативы" на 60 дней. В ООН говорят, что консультации продолжаются

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Срок действия "зернового соглашения" истекает 18 марта
Срок действия "зернового соглашения" истекает 18 марта
Фото: EPA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 марта заявил, что "зерновая инициатива" была продлена на 60 дней. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Песков назвал продление сделки "жестом доброй воли" с российской стороны.

В то же время спикер управления Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаэрке заявил журналистам, что консультации по продлению "зерновой инициативы" еще продолжаются, сообщило агентство AFP.

Об этом Лаэрке сказал после однодневной встречи в Женеве (Швейцария) между высокопоставленными чиновниками России и ООН. Она завершилась тем, что Москва заявила, что не будет против продолжения "зерновой инициативы", но лишь на половину срока первоначального соглашения – 60 дней.

Желание РФ продлить "зерновую сделку" только на 60 дней противоречит подписанным документам, заявил 13 марта вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских морских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.

Срок действия "зернового соглашения" истекает 18 марта 2023 года. Продлить его в ходе визита в Киев 8 марта призывал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 24,2 млн тонн зерна.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.

Теги: Россия, ООН, Швейцария, Женева, Дмитрий Песков, соглашение, зерно, зерновой коридор
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