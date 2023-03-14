Россия заявила о продлении "зерновой инициативы" на 60 дней. В ООН говорят, что консультации продолжаются

Песков назвал продление сделки "жестом доброй воли" с российской стороны.

В то же время спикер управления Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаэрке заявил журналистам, что консультации по продлению "зерновой инициативы" еще продолжаются, сообщило агентство AFP.

Об этом Лаэрке сказал после однодневной встречи в Женеве (Швейцария) между высокопоставленными чиновниками России и ООН. Она завершилась тем, что Москва заявила, что не будет против продолжения "зерновой инициативы", но лишь на половину срока первоначального соглашения – 60 дней.

Желание РФ продлить "зерновую сделку" только на 60 дней противоречит подписанным документам, заявил 13 марта вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских морских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.

Срок действия "зернового соглашения" истекает 18 марта 2023 года. Продлить его в ходе визита в Киев 8 марта призывал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.