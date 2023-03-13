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Россия готова поддержать продление "зернового соглашения", но только на 60 дней – МИД

Дальнейшая позиция РФ будет зависеть от "реального прогресса" по экспорту российской агропродукции, отметил Вершинин
Дальнейшая позиция РФ будет зависеть от "реального прогресса" по экспорту российской агропродукции, отметил Вершинин
Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook (архив)

Россия не возражает против продления срока действия "зернового соглашения" после 18 марта, но только на 60 дней.

Об этом 13 марта на брифинге по итогам переговоров России с представителями ООН в Женеве (Швейцария) заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, его цитирует в Telegram пропагандистское агентство "РИА-Новости".

По словам Вершинина, дальнейшая позиция России будет зависеть от "реального прогресса" по экспорту российской агропродукции.

Москва хочет, чтобы Вашингтон, Брюссель и Лондон ослабили санкции для российского продовольствия и удобрений.

Соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.

Срок действия "зернового соглашения" истекает 18 марта. Продлить его в ходе визита в Киев 8 марта призвал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

"Экспорт украинских, а также российских продуктов питания и удобрений имеет важное значение для глобальной продовольственной безопасности и сдерживания роста цен на продукты питания", – сказал генсек ООН.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 23,6 млн тонн зерна.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.

Теги: Россия, Украина, ООН, санкции, Женева, МИД России, переговоры, экспорт, война России против Украины, судоходство, соглашение, брифинг, зерно, зерновой коридор
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