Россия готова поддержать продление "зернового соглашения", но только на 60 дней – МИД

Дальнейшая позиция РФ будет зависеть от "реального прогресса" по экспорту российской агропродукции, отметил Вершинин Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook (архив)

Об этом 13 марта на брифинге по итогам переговоров России с представителями ООН в Женеве (Швейцария) заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, его цитирует в Telegram пропагандистское агентство "РИА-Новости".

По словам Вершинина, дальнейшая позиция России будет зависеть от "реального прогресса" по экспорту российской агропродукции.

Москва хочет, чтобы Вашингтон, Брюссель и Лондон ослабили санкции для российского продовольствия и удобрений.

Соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.

Срок действия "зернового соглашения" истекает 18 марта. Продлить его в ходе визита в Киев 8 марта призвал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

"Экспорт украинских, а также российских продуктов питания и удобрений имеет важное значение для глобальной продовольственной безопасности и сдерживания роста цен на продукты питания", – сказал генсек ООН.