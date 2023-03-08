Генсек ООН прибыл в Киев для обсуждения "зерновой сделки". По данным СМИ, в Москву ехать он пока не планирует

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик говорил, что Гутерриш планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продление зерновой сделки с РФ, срок действия которой истекает 19 марта.
dpa пишет, что Гутерриш намерен добиваться очередного продления сделки. Прошлой осенью ее продлили после трудных переговоров, отметило СМИ.
По информации источников dpa, до истечения срока действия соглашения Гутерриш не планирует ехать в Москву.
Это третий визит генсека ООН в Украину с начала полномасштабного вторжения России в Украину. 17–19 августа он побывал во Львове и Одессе. Также Гутерриш приезжал в Киев в конце апреля. Россия в тот день нанесла по столице Украины ракетный удар.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней. За время его действия из украинских портов, по данным ООН, вывезли 21,4 млн тонн зерна.