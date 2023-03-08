Генсек ООН прибыл в Киев для обсуждения "зерновой сделки". По данным СМИ, в Москву ехать он пока не планирует

По данным dpa, Гутерриш не планирует ехать в Москву до завершения срока действия "зерновой сделки" Фото: ЕРА

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик говорил, что Гутерриш планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продление зерновой сделки с РФ, срок действия которой истекает 19 марта.

dpa пишет, что Гутерриш намерен добиваться очередного продления сделки. Прошлой осенью ее продлили после трудных переговоров, отметило СМИ.

По информации источников dpa, до истечения срока действия соглашения Гутерриш не планирует ехать в Москву.

Это третий визит генсека ООН в Украину с начала полномасштабного вторжения России в Украину. 17–19 августа он побывал во Львове и Одессе. Также Гутерриш приезжал в Киев в конце апреля. Россия в тот день нанесла по столице Украины ракетный удар.