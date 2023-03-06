"Самый печальный день в истории ООН после российского вторжения". С 1 апреля РФ начнет председательствовать в Совбезе ООН, напомнил Кислица

"В ночь вторжения России [генеральный секретарь ООН] Антониу Гутерриш назвал это "самым печальным днем за время его пребывания в должности". Это будет самым печальным днем в истории ООН до 1 апреля 2023 года, когда, если справедливость не возобладает, Россия начнет председательство в Совете Безопасности. Хватит насиловать правосудие и угнетать Устав ООН!" – написал Кислица.

Он также опубликовал видео с соответствующим заявлением Гутерриша, но отметил, что решение об исключении России из Совбеза или, по меньшей мере, недопущении ее председательства не относится к компетенции генсека ООН – это могут сделать только члены Совбеза.

"РФ должна ощущать последствия агрессии и преступлений уже сейчас, а ее руководство – быть на скамье подсудимых", – подчеркнул Кислица.

Рішення про видалення росії з РадБезу і щонайменше недопущення її головування в Раді не належить до компетенції Генсека @antonioguterres. Це питання до членів Ради. Їх перелік у попередньому твіті. рф має відчувати наслідки агресії і злочинів вже зараз, а її керівництво - на лаві pic.twitter.com/vVIQdPHOW4 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 6, 2023

Председательство в Совбезе ООН меняется ежемесячно в порядке английского алфавита. Сейчас председательствует Мозамбик, в мае возглавить Совет должна Швейцария.