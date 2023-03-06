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"Самый печальный день в истории ООН после российского вторжения". С 1 апреля РФ начнет председательствовать в Совбезе ООН, напомнил Кислица

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Кислица призвал прекратить "насиловать правосудие и угнетать Устав ООН"
Кислица призвал прекратить "насиловать правосудие и угнетать Устав ООН"
Фото: EPA

С 1 апреля 2023 года Россия начнет председательствовать в Совете Безопасности ООН, если это допустят члены совета. Об этом напомнил в Twitter 6 марта постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"В ночь вторжения России [генеральный секретарь ООН] Антониу Гутерриш назвал это "самым печальным днем за время его пребывания в должности". Это будет самым печальным днем в истории ООН до 1 апреля 2023 года, когда, если справедливость не возобладает, Россия начнет председательство в Совете Безопасности. Хватит насиловать правосудие и угнетать Устав ООН!" – написал Кислица.

Он также опубликовал видео с соответствующим заявлением Гутерриша, но отметил, что решение об исключении России из Совбеза или, по меньшей мере, недопущении ее председательства не относится к компетенции генсека ООН – это могут сделать только члены Совбеза. 

"РФ должна ощущать последствия агрессии и преступлений уже сейчас, а ее руководство – быть на скамье подсудимых", – подчеркнул Кислица.

Председательство в Совбезе ООН меняется ежемесячно в порядке английского алфавита. Сейчас председательствует Мозамбик, в мае возглавить Совет должна Швейцария. 

Контекст:

26 декабря 2022 года Украина инициировала процесс, целью которого является исключение России из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в целом из ООН.

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Кислица объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

Теги: Россия, ООН, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, российская агрессия, война России против Украины, Антониу Гутерриш, блокирование
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