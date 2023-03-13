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Желание РФ продлить "зерновую сделку" только на 60 дней противоречит подписанным документам – Кубраков

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Срок действия "зерновой сделки" истекает 18 марта
Срок действия "зерновой сделки" истекает 18 марта
Фото: Oleksandr Kubrakov / Twitter

Вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что желание России продлить "зерновую сделку" только на 60 дней противоречит ранее принятым договоренностям. Об этом он написал 13 марта в Twitter.

"Соглашение о черноморской "зерновой инициативе" предусматривает не менее чем 120-дневное продление, поэтому позиция России продлить сделку только на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН", – подчеркнул Кубраков.

Он отметил, что следует подождать "официальную позицию ООН и Турции как гарантов инициативы".

Соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских морских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.

Срок действия "зернового соглашения" истекает 18 марта 2023 года. Продлить его в ходе визита в Киев 8 марта призывал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 24,2 млн тонн зерна.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Черное море, экспорт, судно, документы, сделка, морские порты Украины, Александр Кубраков, зерно, зерновой коридор
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