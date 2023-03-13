Желание РФ продлить "зерновую сделку" только на 60 дней противоречит подписанным документам – Кубраков

"Соглашение о черноморской "зерновой инициативе" предусматривает не менее чем 120-дневное продление, поэтому позиция России продлить сделку только на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН", – подчеркнул Кубраков.
Он отметил, что следует подождать "официальную позицию ООН и Турции как гарантов инициативы".
#BlackSeaGrainInitiative agreement involves at least 120 d. of extension, therefore Russia’s position to extend the deal only for 60 d. contradicts the document signed by Turkey & the UN. We’re waiting for the official position of @UN & Turkey as the guarantors of the initiative pic.twitter.com/TPhpaHUdhg— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) March 13, 2023
Соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских морских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.
Срок действия "зернового соглашения" истекает 18 марта 2023 года. Продлить его в ходе визита в Киев 8 марта призывал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 24,2 млн тонн зерна.
Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.