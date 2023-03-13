Желание РФ продлить "зерновую сделку" только на 60 дней противоречит подписанным документам – Кубраков

"Соглашение о черноморской "зерновой инициативе" предусматривает не менее чем 120-дневное продление, поэтому позиция России продлить сделку только на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН", – подчеркнул Кубраков.

Он отметил, что следует подождать "официальную позицию ООН и Турции как гарантов инициативы".

#BlackSeaGrainInitiative agreement involves at least 120 d. of extension, therefore Russia’s position to extend the deal only for 60 d. contradicts the document signed by Turkey & the UN. We’re waiting for the official position of @UN & Turkey as the guarantors of the initiative pic.twitter.com/TPhpaHUdhg — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) March 13, 2023

Соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских морских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.

Срок действия "зернового соглашения" истекает 18 марта 2023 года. Продлить его в ходе визита в Киев 8 марта призывал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.