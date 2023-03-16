Оккупанты угрожают вывезти в РФ детей жителей Токмака, отказавшихся от российских паспортов – Генштаб ВСУ

Об этом 16 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В городе Токмак российская оккупационная так называемая "власть" вместе с представителями российской ФСБ угрожает местным гражданам Украины, отказавшимся от получения паспортов граждан Российской Федерации, вывозом их детей в восточные регионы России", – сказано в сообщении.

При этом самих родителей угрожают вывезти в оккупированную Васильевку Запорожской области, добавили в Генштабе ВСУ.

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть территории Запорожской области. Токмак был взят оккупантами под контроль 31 марта.