Оккупанты угрожают вывезти в РФ детей жителей Токмака, отказавшихся от российских паспортов – Генштаб ВСУ

Об этом 16 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"В городе Токмак российская оккупационная так называемая "власть" вместе с представителями российской ФСБ угрожает местным гражданам Украины, отказавшимся от получения паспортов граждан Российской Федерации, вывозом их детей в восточные регионы России", – сказано в сообщении.
При этом самих родителей угрожают вывезти в оккупированную Васильевку Запорожской области, добавили в Генштабе ВСУ.
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть территории Запорожской области. Токмак был взят оккупантами под контроль 31 марта.
После полномасштабного нападения РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях Украины. В частности, президент РФ Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.
В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая им гражданство России.
5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.