"На границе пацаны в очереди умирают от кровопотери". Жалобы оккупанта перехватило ГУР

В первой части разговора старший родственник пересказывает оккупанту, который находится в Украине, заявления российских пропагандистов про то, что РФ в Украине "воюет со всем миром", Запад якобы начал против России "третью мировую войну", а в Германии люди "плохо живут без газа".
В то же время он подозревает, что российских военных "специально не выпускают, чтобы не рассказали, что делается там".
Разговор заходит о раненых и оккупант рассказывает, что "все забито нашими солдатами, места нет нигде".
"У нас на границу везут раненых, стоят в очереди на границе, чтобы выпустили в Россию. И на границе пацаны умирают от кровопотери", – говорит он.
По данным Генштаба ВСУ на утро 18 марта, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 164 200 российских оккупантов.
На временно оккупированной территории Луганской области растет число тяжелораненых российских военных, число эвакуационных рейсов в РФ увеличили, отметили 17 марта в Генштабе.
По данным Генштаба, оккупанты активно используют инфраструктуру на захваченных украинских территориях для оказания медицинской помощи своим военным и завозят туда российских врачей.