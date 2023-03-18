"На границе пацаны в очереди умирают от кровопотери". Жалобы оккупанта перехватило ГУР

В первой части разговора старший родственник пересказывает оккупанту, который находится в Украине, заявления российских пропагандистов про то, что РФ в Украине "воюет со всем миром", Запад якобы начал против России "третью мировую войну", а в Германии люди "плохо живут без газа".

В то же время он подозревает, что российских военных "специально не выпускают, чтобы не рассказали, что делается там".

Разговор заходит о раненых и оккупант рассказывает, что "все забито нашими солдатами, места нет нигде".

"У нас на границу везут раненых, стоят в очереди на границе, чтобы выпустили в Россию. И на границе пацаны умирают от кровопотери", – говорит он.

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Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube