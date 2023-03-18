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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"На границе пацаны в очереди умирают от кровопотери". Жалобы оккупанта перехватило ГУР

 
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Раненые российские военные умирают от кровопотери, не дождавшись помощи, рассказал оккупант
Раненые российские военные умирают от кровопотери, не дождавшись помощи, рассказал оккупант
Фото: ГУР Міноборони України / Facebook (архив)

Российский оккупант в разговоре с родственником рассказал, что поблизости от линии фронта больницы забиты солдатами, поэтому новых раненых везут через границу в Россию, но зачастую не успевают. Перехват телефонного разговора опубликовало 17 марта Главное управление разведки Минобороны Украины.

В первой части разговора старший родственник пересказывает оккупанту, который находится в Украине, заявления российских пропагандистов про то, что РФ в Украине "воюет со всем миром", Запад якобы начал против России "третью мировую войну", а в Германии люди "плохо живут без газа". 

В то же время он подозревает, что российских военных "специально не выпускают, чтобы не рассказали, что делается там".

Разговор заходит о раненых и оккупант рассказывает, что "все забито нашими солдатами, места нет нигде".

"У нас на границу везут раненых, стоят в очереди на границе, чтобы выпустили в Россию. И на границе пацаны умирают от кровопотери", – говорит он.

ВИДЕО
Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube
Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на утро 18 марта, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 164 200 российских оккупантов.

На временно оккупированной территории Луганской области растет число тяжелораненых российских военных, число эвакуационных рейсов в РФ увеличили, отметили 17 марта в Генштабе. 

По данным Генштаба, оккупанты активно используют инфраструктуру на захваченных украинских территориях для оказания медицинской помощи своим военным и завозят туда российских врачей. 

Теги: медицина, раненые, война России против Украины, больницы, ГУР Минобороны Украины, потери армии России, российские оккупанты
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