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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Потери России в Украине – самые большие за всю ее историю после Второй мировой войны

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Яценюк: Украина борется не с какой-нибудь недоармией, а с ядерным государством
Яценюк: Украина борется не с какой-нибудь недоармией, а с ядерным государством
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк прокомментировал информацию о потерях российской армии в войне против Украины.

"Потери России – самые большие за всю ее историю после Второй мировой войны. Если взять общие потери советской империи зла и России за весь этот период, вот все их скомбинировать, то, в принципе, вся сумма потерь будет меньше, чем Россия потеряла за год войны против Украины", – сказал Яценюк.

Он отметил, что общие потери россиян уже могут достигать 250 тыс. человек личного состава.

"Пентагон говорил о 200 тыс. потерь еще где-то два месяца назад, если мне не изменяет память. А прошло уже два месяца, 60 дней. Взгляните, какие потери у россиян в Бахмуте. То есть я думаю, что смело можно подтверждать другие цифры, начавшие фигурировать, что общие потери россиян уже достигли около 250 тыс.", – подчеркнул Яценюк.

Он напомнил, что нельзя недооценивать врага.

"Когда говорят о том, что это какая-то недоармия, мы этим себя нивелируем. Мы же боремся не с какой-нибудь недоармией. Мы вообще так, на минуточку, боремся с ядерным государством. По территории самой большой страной в мире, которая имеет 11 часовых поясов. И население в четыре раза больше, чем в Украине. Это очень тяжелая война, которая по своим масштабам далеко вышла за пределы какого-то континентального конфликта в Европе. Она далеко вышла за все геополитические рамки", – заявил Яценюк

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года до 17 марта силы обороны Украины уничтожили около 163 320 российских оккупантов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, война, Пентагон, Генштаб ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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