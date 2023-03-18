Яценюк: Потери России в Украине – самые большие за всю ее историю после Второй мировой войны

"Потери России – самые большие за всю ее историю после Второй мировой войны. Если взять общие потери советской империи зла и России за весь этот период, вот все их скомбинировать, то, в принципе, вся сумма потерь будет меньше, чем Россия потеряла за год войны против Украины", – сказал Яценюк.

Он отметил, что общие потери россиян уже могут достигать 250 тыс. человек личного состава.

"Пентагон говорил о 200 тыс. потерь еще где-то два месяца назад, если мне не изменяет память. А прошло уже два месяца, 60 дней. Взгляните, какие потери у россиян в Бахмуте. То есть я думаю, что смело можно подтверждать другие цифры, начавшие фигурировать, что общие потери россиян уже достигли около 250 тыс.", – подчеркнул Яценюк.

Он напомнил, что нельзя недооценивать врага.

"Когда говорят о том, что это какая-то недоармия, мы этим себя нивелируем. Мы же боремся не с какой-нибудь недоармией. Мы вообще так, на минуточку, боремся с ядерным государством. По территории самой большой страной в мире, которая имеет 11 часовых поясов. И население в четыре раза больше, чем в Украине. Это очень тяжелая война, которая по своим масштабам далеко вышла за пределы какого-то континентального конфликта в Европе. Она далеко вышла за все геополитические рамки", – заявил Яценюк

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube