ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк о словах Трампа, что он позволил бы РФ захватить часть Украины: А раньше он говорил, что Крым русский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Яценюк: Республиканцы прекрасно осознают, что поражения Украины не может быть
Яценюк: Республиканцы прекрасно осознают, что поражения Украины не может быть
Фото: yatsenyuk.org.ua

Вся риторика экс-президента США Дональда Трампа далека от поддержки Украины, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, комментируя заявление Трампа о том, что он договорился бы про мир с Россией, уступив часть территории Украины.

"У Трампа давние отношения с Украиной. И не лучшие эти отношения, мягко говоря. Можно сказать, что было правильным, когда он принял решение поставлять комплексы Javelin. Это было действительно правильное решение, но относительно всей остальной его риторики... Она далека от поддержки Украины. Вы понимаете, что в США будут выборы, фактически избирательный процесс начнется уже, считайте, с августа этого года. Начнется выдвижение кандидатов от Республиканской партии. Есть опасения, что уровень поддержки среди республиканцев может существенно повлиять на уровень поддержки Украины", – подчеркнул Яценюк.

При этом он обратил внимание на тот факт, что республиканцы "прекрасно осознают, что поражения Украины не может быть".

"Поражение Украины – это уже не поражение Украины. Это поражение всего демократического мира. Это вообще поражение системы ценностей. Поэтому сейчас нам нужно ориентироваться на то, что деньги в бюджете США выделены на Украину, решения по ленд-лизу приняты. Если будут даже определенные проблемы с деньгами, то заработает сам ленд-лиз. Но до конца текущего года, по крайней мере до сентября, я не вижу никаких проблем в части военной и финансовой помощи для Украины. Никаких вообще", – подчеркнул Яценюк.

Политик рассказал, как в 2016 году выступил с заявлением в адрес Трампа о недопустимости называть Крым российским и как республиканцы использовали это.

"Я с Трампом не встречался. Трамп со мной лично не встречался. Но Трамп встречался с моим заявлением, которое фигурировало в Конгрессе США при рассмотрении вопроса об импичменте Трампа. Тогда еще кандидат в президенты США Трамп в 2016 году сделал заявление о том, что Крым фактически принадлежит России. Я выступил с жесткой публичной критикой. Хочу вам напомнить, что он не был приговорен к импичменту, потому что республиканцы имели большинство в Сенате. И тогда республиканцы, которые защищали Трампа, показывали мое заявление как один из инструментов давления иностранного субъекта на американский избирательный процесс, что вообще не соответствовало действительности. Это была чистая ложь, потому что я уже не был премьер-министром. А правда была в том, что кандидат в президенты Соединенных Штатов не мог заявлять, что территории Украины являются российской территорией, что территория Автономной Республики Крым принадлежит России", – сообщил Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Трамп занимал пост президента США с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в деле о расследовании деятельности сына нынешнего президента США Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года (сейчас в Конгрессе проходят слушания по этому делу, демократы настаивают, что Трамп спровоцировал беспорядки), но оба раза безуспешно.

Трамп во время работы в Белом доме неоднократно хвалил Путина, заявляя о необходимости поддерживать контакт с Кремлем.

Трамп критиковал выделение $40 млрд помощи Украине и заявлял, что может закончить развязанную Россией войну против Украины в течение суток. Он уверен, что "сможет решить этот вопрос"

6 марта в эфире радиошоу ведущего Fox News Шона Хеннити Трамп заявил, что в худшем случае он "мог бы договориться о том, чтобы они [россияне] что-то захватили. Вы же знаете, что есть определенные районы, которые являются русскоязычными, откровенно говоря, но договориться можно было бы".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Крым, Украина, помощь, Дональд Трамп, выборы в США
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Эффективные упражнения для ягодиц от Боржемской, которые можно делать дома
Эффективные упражнения для ягодиц от Боржемской, которые можно делать дома
"Мы познакомились много лет назад". Украинская актриса рассказала, какой Галкин на самом деле
"Мы познакомились много лет назад". Украинская актриса рассказала, какой Галкин на самом деле
Галина ГРИШИНА
"Вторую неделю не проходит". Dantes показал след болезни на лице
"Вторую неделю не проходит". Dantes показал след болезни на лице
"Язык шпаны из подворотни". Макаревич высказался о российских СМИ
"Язык шпаны из подворотни". Макаревич высказался о российских СМИ
"Я удовлетворена своим телом". Квиткова показала, как менялась ее фигура за полтора года
"Я удовлетворена своим телом". Квиткова показала, как менялась ее фигура за полтора года
  Зибров: Я выбирал вокалистку, чтобы пела и внешность была. Заходит Марина и все перелопачивается. То длинные ноги, то грудная клетка не туда
  Зибров: Я выбирал вокалистку, чтобы пела и внешность была. Заходит Марина и все перелопачивается. То длинные ноги, то грудная клетка не туда G
Алеся БАЦМАН
  "Два вікна". The Hardkiss выпустили клип. Видео
  "Два вікна". The Hardkiss выпустили клип. Видео
40-летняя Мейхер поизгибалась перед камерой в облегающем фигуру платье. Фото
40-летняя Мейхер поизгибалась перед камерой в облегающем фигуру платье. Фото
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост
  "Обед будет готов за 10 минут". Простой рецепт пасты с ветчиной и сметаной
  "Обед будет готов за 10 минут". Простой рецепт пасты с ветчиной и сметаной
Галина ГРИШИНА
  Зибров: Ушел с 1 сентября к Поплавскому. Он говорит: “На тебя будет молодежь смотреть. Ты знамя“. – "Миша, если будешь мое древко, то иду"
  Зибров: Ушел с 1 сентября к Поплавскому. Он говорит: “На тебя будет молодежь смотреть. Ты – знамя“. – "Миша, если будешь мое древко, то иду" G
Алеся БАЦМАН
Стало известно, под каким номером в гранд-финале "Евровидения" выступит украинская группа Tvorchi
Стало известно, под каким номером в гранд-финале "Евровидения" выступит украинская группа Tvorchi
Галина ГРИШИНА
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото
Галина ГРИШИНА
  Исполнитель главной роли в фильме "Кит" Фрейзер расплакался во время благодарственной речи на церемонии вручения премии "Оскар 2023". Видео
  Исполнитель главной роли в фильме "Кит" Фрейзер расплакался во время благодарственной речи на церемонии вручения премии "Оскар 2023". Видео
Галина ГРИШИНА
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео
Галина ГРИШИНА
  60-летняя Йео стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила "Оскар" за главную роль. Что сказала актриса в своей речи
  60-летняя Йео стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила "Оскар" за главную роль. Что сказала актриса в своей речи
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером (67469)
2
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео (31413)
3
Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится (25097)
4
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (20733)
5
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (14501)
6
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото (13327)
7
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс (11541)
8
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео (7389)
 
 
 
 