Яценюк о словах Трампа, что он позволил бы РФ захватить часть Украины: А раньше он говорил, что Крым русский

"У Трампа давние отношения с Украиной. И не лучшие эти отношения, мягко говоря. Можно сказать, что было правильным, когда он принял решение поставлять комплексы Javelin. Это было действительно правильное решение, но относительно всей остальной его риторики... Она далека от поддержки Украины. Вы понимаете, что в США будут выборы, фактически избирательный процесс начнется уже, считайте, с августа этого года. Начнется выдвижение кандидатов от Республиканской партии. Есть опасения, что уровень поддержки среди республиканцев может существенно повлиять на уровень поддержки Украины", – подчеркнул Яценюк.

При этом он обратил внимание на тот факт, что республиканцы "прекрасно осознают, что поражения Украины не может быть".

"Поражение Украины – это уже не поражение Украины. Это поражение всего демократического мира. Это вообще поражение системы ценностей. Поэтому сейчас нам нужно ориентироваться на то, что деньги в бюджете США выделены на Украину, решения по ленд-лизу приняты. Если будут даже определенные проблемы с деньгами, то заработает сам ленд-лиз. Но до конца текущего года, по крайней мере до сентября, я не вижу никаких проблем в части военной и финансовой помощи для Украины. Никаких вообще", – подчеркнул Яценюк.

Политик рассказал, как в 2016 году выступил с заявлением в адрес Трампа о недопустимости называть Крым российским и как республиканцы использовали это.

"Я с Трампом не встречался. Трамп со мной лично не встречался. Но Трамп встречался с моим заявлением, которое фигурировало в Конгрессе США при рассмотрении вопроса об импичменте Трампа. Тогда еще кандидат в президенты США Трамп в 2016 году сделал заявление о том, что Крым фактически принадлежит России. Я выступил с жесткой публичной критикой. Хочу вам напомнить, что он не был приговорен к импичменту, потому что республиканцы имели большинство в Сенате. И тогда республиканцы, которые защищали Трампа, показывали мое заявление как один из инструментов давления иностранного субъекта на американский избирательный процесс, что вообще не соответствовало действительности. Это была чистая ложь, потому что я уже не был премьер-министром. А правда была в том, что кандидат в президенты Соединенных Штатов не мог заявлять, что территории Украины являются российской территорией, что территория Автономной Республики Крым принадлежит России", – сообщил Яценюк.

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