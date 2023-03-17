Яценюк: Китаю важно, чтобы Россия не проиграла войну в Украине. Это будет означать проигрыш Китая в большой геополитической игре

"Для Китая крайне важно, чтобы Россия не проиграла. Ведь Китай фактически бросил вызов Соединенным Штатам и Китай бросил вызов всем странам свободного мира, "Большой семерки" о том, кто будет следующим гегемоном в мире", – отметил Яценюк.

По его мнению, то что Си Цзиньпин стал в третий раз руководителем Китайской Народной Республики показывает, что у него более амбициозные планы.

"Я думаю, что у Си Цзиньпина соревнования не только с Соединенными Штатами. У Си Цзиньпина соревнование с Мао Цзэдуном за свое историческое наследие. Как Мао Цзэдун вошел в историю Китая и мира, так и Си Цзиньпин войдет в историю мира и Китая. То есть там гораздо более амбициозные планы. И, в принципе, Россия здесь используется Китаем как один из элементов большой игры Китая за геополитическое лидерство в мире", – считает Яценюк.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки хорошо осознают этот вызов.

"Именно поэтому для Китая важно, чтобы россияне не проиграли. Потому что проигрыш России в Украине будет означать и проигрыш Китая в большой геополитической игре. А для Украины самое важное – чтобы проиграла Россия и проиграли все диктаторы. Это понимает и американская администрация, и европейцы", – сказал Яценюк.

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