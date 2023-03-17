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Яценюк: Китаю важно, чтобы Россия не проиграла войну в Украине. Это будет означать проигрыш Китая в большой геополитической игре

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Яценюк: Россия используется Китаем как один из элементов большой игры
Яценюк: Россия используется Китаем как один из элементов большой игры
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Китай бросил вызов США и всем свободным странам мира. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Для Китая крайне важно, чтобы Россия не проиграла. Ведь Китай фактически бросил вызов Соединенным Штатам и Китай бросил вызов всем странам свободного мира, "Большой семерки" о том, кто будет следующим гегемоном в мире", – отметил Яценюк.

По его мнению, то что Си Цзиньпин стал в третий раз руководителем Китайской Народной Республики показывает, что у него более амбициозные планы.

"Я думаю, что у Си Цзиньпина соревнования не только с Соединенными Штатами. У Си Цзиньпина соревнование с Мао Цзэдуном за свое историческое наследие. Как Мао Цзэдун вошел в историю Китая и мира, так и Си Цзиньпин войдет в историю мира и Китая. То есть там гораздо более амбициозные планы. И, в принципе, Россия здесь используется Китаем как один из элементов большой игры Китая за геополитическое лидерство в мире", – считает Яценюк.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки хорошо осознают этот вызов.

"Именно поэтому для Китая важно, чтобы россияне не проиграли. Потому что проигрыш России в Украине будет означать и проигрыш Китая в большой геополитической игре. А для Украины самое важное – чтобы проиграла Россия и проиграли все диктаторы. Это понимает и американская администрация, и европейцы", – сказал Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Цзиньпином Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".

Во время государственного визита лидера Китая в РФ, который запланирован с 20 по 22 марта, состоится личная встреча Цзиньпина и Путина. В Кремле сообщили, что "в ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем".

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия. 

МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 16 марта сообщил, что продолжаются переговоры о телефонном разговоре Зеленского и Цзиньпина.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, Китай, Си Цзиньпин, война России против Украины
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