Россияне привлекают местных жителей для лечения раненых оккупантов в Луганской области, число эвакуационных рейсов в РФ увеличилось – Генштаб ВСУ

Оккупанты привлекают к обслуживанию раненых российских военных жителей Сватово, имеющих хоть какое-то медицинское образование, отметили в Генштабе ВСУ Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Об этом 17 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В городе Сватово Луганской области в одном из зданий, которое находится в восточной части города, расположен новый госпиталь оккупантов. В настоящее время там находится около 30 тяжелораненых военных из России, которые были завезены туда в течение последних двух суток", – сказано в сообщении.

При этом число эвакуационных рейсов на территорию России "увеличилось с двух до трех в неделю", указали в Генштабе ВСУ.

"К обслуживанию раненых привлекают местных жителей, имеющих хоть какое-то медицинское образование", – говорится в сообщении.