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Россияне привлекают местных жителей для лечения раненых оккупантов в Луганской области, число эвакуационных рейсов в РФ увеличилось – Генштаб ВСУ

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Оккупанты привлекают к обслуживанию раненых российских военных жителей Сватово, имеющих хоть какое-то медицинское образование, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты привлекают к обслуживанию раненых российских военных жителей Сватово, имеющих хоть какое-то медицинское образование, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

На временно оккупированной территории Луганской области отмечается увеличение количества тяжелораненых российских военных.

Об этом 17 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В городе Сватово Луганской области в одном из зданий, которое находится в восточной части города, расположен новый госпиталь оккупантов. В настоящее время там находится около 30 тяжелораненых военных из России, которые были завезены туда в течение последних двух суток", – сказано в сообщении.

При этом число эвакуационных рейсов на территорию России "увеличилось с двух до трех в неделю", указали в Генштабе ВСУ.

"К обслуживанию раненых привлекают местных жителей, имеющих хоть какое-то медицинское образование", – говорится в сообщении.

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Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.

14 января 2023 года он заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.

16 марта Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области. "За две недели, плюс-минус, у нас уже доедет вся та западная помощь, сформируются уже ударные группировки и будет определенное контрнаступление, наступательная операция. Но где именно – пусть знает и планирует наше военное руководство", – отметил он.

По данным Генштаба ВСУ на утро 17 марта, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 163 320 российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Генштаб ВСУ, оккупация, эвакуация, раненые, Сватово, лечение, война России против Украины, население, российские оккупанты
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