Генштаб ВСУ: РФ держит группировку войск в Белгородской области, осуществляет инженерное оборудование местности еще в двух областях на границе с Украиной

Об этом 17 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Также на территории Белгородской области ВС РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий и недопущения переброски наших подразделений на другие направления", – сказано в сообщении.
В течение суток оккупанты обстреляли районы ряда населенных пунктов в Сумской и Харьковской области, добавили в Генштабе.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Черниговской, Сумской и Харьковской области.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Харьковской области.
Но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.
17 февраля 2023 года британское издание The Times со ссылкой на слова старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова писало, что в РФ неподалеку от границы с Сумской областью якобы сосредоточено 10 тыс. российских военных. По его словам, это самая большая концентрация, которая там когда-либо наблюдалась. Сообщалось также, что российские военные будто бы развернули в месте своей дислокации и полевой госпиталь.
Как свидетельствуют спутниковые снимки, российская армия расширяет военные базы недалеко от границы с Украиной – в Курской и Воронежской областях. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями РФ.
В Сумской ОВА опровергли заявления СМИ о 10 тыс. оккупантов на границе с областью.