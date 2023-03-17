Генштаб ВСУ: РФ держит группировку войск в Белгородской области, осуществляет инженерное оборудование местности еще в двух областях на границе с Украиной

ВС РФ держат группировку войск возле границы с Украиной для проведения демонстративных действий и недопущения переброски подразделений ВСУ на другие направления, отметили в Генштабе Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом 17 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Также на территории Белгородской области ВС РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий и недопущения переброски наших подразделений на другие направления", – сказано в сообщении.

В течение суток оккупанты обстреляли районы ряда населенных пунктов в Сумской и Харьковской области, добавили в Генштабе.