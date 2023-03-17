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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: РФ держит группировку войск в Белгородской области, осуществляет инженерное оборудование местности еще в двух областях на границе с Украиной

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ВС РФ держат группировку войск возле границы с Украиной для проведения демонстративных действий и недопущения переброски подразделений ВСУ на другие направления, отметили в Генштабе
ВС РФ держат группировку войск возле границы с Украиной для проведения демонстративных действий и недопущения переброски подразделений ВСУ на другие направления, отметили в Генштабе
Фото: EPA (иллюстративное)

Российские оккупанты продолжает осуществлять инженерное оборудование местности в приграничных с Украиной районах Брянской и Курской областей.

Об этом 17 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Также на территории Белгородской области ВС РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий и недопущения переброски наших подразделений на другие направления", – сказано в сообщении.

В течение суток оккупанты обстреляли районы ряда населенных пунктов в Сумской и Харьковской области, добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0XmcREn9beboWGKSrUKdrEboJpf2GB7VyGBQFerrskuCwCWiNx9RwhL1vHbaiGDdxl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Черниговской, Сумской и Харьковской области.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Харьковской области.

Но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

17 февраля 2023 года британское издание The Times со ссылкой на слова старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова писало, что в РФ неподалеку от границы с Сумской областью якобы сосредоточено 10 тыс. российских военных. По его словам, это самая большая концентрация, которая там когда-либо наблюдалась. Сообщалось также, что российские военные будто бы развернули в месте своей дислокации и полевой госпиталь.

Как свидетельствуют спутниковые снимки, российская армия расширяет военные базы недалеко от границы с Украиной – в Курской и Воронежской областях. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями РФ.

В Сумской ОВА опровергли заявления СМИ о 10 тыс. оккупантов на границе с областью.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, Генштаб ВСУ, граница, Белгород, Харьковская область, Курск, Брянск, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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