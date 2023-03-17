Оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на юге, севере и востоке Украины, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 17 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"[В Бахмуте] продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время нашими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Клещиевка и Ивановское", – сказано в сообщении.

Отмечается, что оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ на купянском и лиманском направлениях, а на авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях – совершили безуспешные наступательные действия в направлении ряда населенных пунктов.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений… На запорожском и херсонском направлениях противник ведет оборону", – указали в Генштабе ВСУ.

В то же время оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на юге, севере и востоке Украины.