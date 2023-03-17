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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: В Бахмуте продолжаются постоянные позиционные бои

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Оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на юге, севере и востоке Украины, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на юге, севере и востоке Украины, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска не оставляют попыток захватить Бахмут Донецкой области.

Об этом 17 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"[В Бахмуте] продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время нашими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Клещиевка и Ивановское", – сказано в сообщении.

Отмечается, что оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ на купянском и лиманском направлениях, а на авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях – совершили безуспешные наступательные действия в направлении ряда населенных пунктов.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений… На запорожском и херсонском направлениях противник ведет оборону", – указали в Генштабе ВСУ.

В то же время оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на юге, севере и востоке Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0XmcREn9beboWGKSrUKdrEboJpf2GB7VyGBQFerrskuCwCWiNx9RwhL1vHbaiGDdxl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Генштаб ВСУ, захват, Лиман, оборона, Купянск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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