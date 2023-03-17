Об этом 17 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"[В Бахмуте] продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время нашими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Клещиевка и Ивановское", – сказано в сообщении.
Отмечается, что оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ на купянском и лиманском направлениях, а на авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях – совершили безуспешные наступательные действия в направлении ряда населенных пунктов.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений… На запорожском и херсонском направлениях противник ведет оборону", – указали в Генштабе ВСУ.
В то же время оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на юге, севере и востоке Украины.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.