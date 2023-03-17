Войска РФ за сутки совершили более 70 атак на востоке Украины – Генштаб ВСУ

"Российская Федерация не отказывается от своих намерений по оккупации Украины, продолжает вести наступательные действия, не считаясь с потерями. Основные усилия противник сосредоточивает на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил на них более 70 атак", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений, формирование наступательных группировок оккупантов не обнаружено. На белорусских полигонах продолжается подготовка российских войск.
"На купянском и лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. [...] На ,ахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать Бахмут. [...] На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка. [...] На запорожском и херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия", – добавили в пресс-центре.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.