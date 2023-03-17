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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ за сутки совершили более 70 атак на востоке Украины – Генштаб ВСУ

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Силы обороны отражали более 70 атак на пяти направлениях
Силы обороны отражали более 70 атак на пяти направлениях
Фото: EPA

Российские войска за сутки 16 марта совершили более 70 атак на пяти направлениях на востоке Украины. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 17 марта.

"Российская Федерация не отказывается от своих намерений по оккупации Украины, продолжает вести наступательные действия, не считаясь с потерями. Основные усилия противник сосредоточивает на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил на них более 70 атак", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений, формирование наступательных группировок оккупантов не обнаружено. На белорусских полигонах продолжается подготовка российских войск.

"На купянском и лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. [...] На ,ахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать Бахмут. [...] На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка. [...] На запорожском и херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия", – добавили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02stC8tTL14g7FuRT2PAzq6ZUrjJi32UENbvNuHnocvCF1rHUx3usxLiBFNnLpLPvql

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, война России против Украины, Бахмут
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