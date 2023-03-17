Оккупанты 16 марта нанесли по Украине пять ракетных и 18 авиаударов – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.

"В результате очередного обстрела Константиновки в Донецкой области ранены шесть гражданских лиц, повреждены более 20 домов, школа и другие объекты гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что вероятность ракетных ударов остается высокой по всей Украине.