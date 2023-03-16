Шестеро гражданских, в том числе иностранный волонтер, получили ранения в результате обстрела оккупантами Константиновки – Донецкая ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Сегодня днем россияне дважды нанесли удары по городу из "Ураганов" кассетными боеприпасами – ранены шесть гражданских, в том числе иностранный волонтер. Повреждения разной степени получили не менее 19 домов, школа и предприятие", – написал руководитель ОВА.
По словам Кириленко, несмотря на "относительную удаленность от линии фронта", Константиновка постоянно подвергается обстрелам оккупантов.
"Россияне неустанно бьют из всего, что достает до города, держа его в постоянном терроре", – указал глава Донецкой ОВА.
Накануне, 15 марта, оккупанты из РСЗО "Ураган" и "Торнадо-С" обстреляли Константиновку и село Ильиновка Константиновского района Донецкой области, семь человек получили ранения.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.
Самые интенсивные бои идут на Донбассе. Власти постоянно призывают жителей прифронтовых городов и сел эвакуироваться из-за обстрелов. Так, 13 марта оккупанты обстреляли Константиновку из РСЗО "Ураган", ранения получили пятеро гражданских.