Шестеро гражданских, в том числе иностранный волонтер, получили ранения в результате обстрела оккупантами Константиновки – Донецкая ОВА

Россияне дважды за день нанесли удары по Константиновке из "Ураганов" кассетными боеприпасами, отметили в Донецкой ОВА Фото: Павло Кириленко / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Сегодня днем россияне дважды нанесли удары по городу из "Ураганов" кассетными боеприпасами – ранены шесть гражданских, в том числе иностранный волонтер. Повреждения разной степени получили не менее 19 домов, школа и предприятие", – написал руководитель ОВА.

По словам Кириленко, несмотря на "относительную удаленность от линии фронта", Константиновка постоянно подвергается обстрелам оккупантов.

"Россияне неустанно бьют из всего, что достает до города, держа его в постоянном терроре", – указал глава Донецкой ОВА.

Накануне, 15 марта, оккупанты из РСЗО "Ураган" и "Торнадо-С" обстреляли Константиновку и село Ильиновка Константиновского района Донецкой области, семь человек получили ранения.