Пионтковский: Как только Сунак заговорил о британских ракетах для Украины, российские генштабисты на собственной спине потащили на крышу ПВО – они очень боятся этих ракет

"Я бы обратил внимание на позицию англичан. Вот англичан не связывают эти дурацкие ограничения о том, что не бить по российской территории ни в коем случае. Англичане не боятся этого столкновения. Вы обратили внимание на выступление [премьер-министра Великобритании] Риши Сунака на той же мюнхенской конференции [по безопасности]? Он говорил: "Мы первыми дали танки – мы первые дадим ракеты" – процитировал Пионтковский.

Английские ракеты, подчеркнул политолог – "это даже не ATACMS" (ракеты с дальностью 300 км, предназначенные для стрельбы из высокоточных реактивных систем HIMARS).

"Это [ракеты] Storm Shadow. Это от 700-та до тысячи километров. Как только Сунак заговорил об этих ракетах, российские генштабисты: чуть ли не генерал-полковники – на собственной спине потащили на крышу Генерального штаба ПВО свое: [комплекс] "Панцирь". И этот же "Панцирь" они возили в "Лужники", когда там выступал Путин. То есть они очень боятся этих ракет", – заявил он.

Публицист добавил, что в процессе принятия решений о военной помощи и самих поставок Запад проявился "с его слабостями и с его силой". , При всех успехах этого процесса есть определенные бюрократические проволочки, и не все желаемое вооружение Украина смогла получить от союзников, констатировал политолог. При этом, заметил он, украинское руководство "начало как-то более жестко разговаривать с американцами и ставить эти вопросы".

"И он [Запад], по-моему, сейчас готов обеспечить Украину достаточным количеством оружия для той победы, которую Украина могла бы одержать и на несколько месяцев раньше. Но теперь, видимо, решающее наступление где-то начнется в апреле-мае", – добавил политолог.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube