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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: Как только Сунак заговорил о британских ракетах для Украины, российские генштабисты на собственной спине потащили на крышу ПВО – они очень боятся этих ракет

 
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Запад сейчас занимается обеспечением сценария украинской победы в развязанной Россией войне, и активную роль в этом процессе играет Великобритания. На это в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман обратил внимание живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

"Я бы обратил внимание на позицию англичан. Вот англичан не связывают эти дурацкие ограничения о том, что не бить по российской территории ни в коем случае. Англичане не боятся этого столкновения. Вы обратили внимание на выступление [премьер-министра Великобритании] Риши Сунака на той же мюнхенской конференции [по безопасности]? Он говорил: "Мы первыми дали танки – мы первые дадим ракеты" – процитировал Пионтковский.

Английские ракеты, подчеркнул политолог – "это даже не ATACMS" (ракеты с дальностью 300 км, предназначенные для стрельбы из высокоточных реактивных систем HIMARS).

"Это [ракеты] Storm Shadow. Это от 700-та до тысячи километров. Как только Сунак заговорил об этих ракетах, российские генштабисты: чуть ли не генерал-полковники – на собственной спине потащили на крышу Генерального штаба ПВО свое: [комплекс] "Панцирь". И этот же "Панцирь" они возили в "Лужники", когда там выступал Путин. То есть они очень боятся этих ракет", – заявил он.

Публицист добавил, что в процессе принятия решений о военной помощи и самих поставок Запад проявился "с его слабостями и с его силой". , При всех успехах этого процесса есть определенные бюрократические проволочки, и не все желаемое вооружение Украина смогла получить от союзников, констатировал политолог. При этом, заметил он, украинское руководство "начало как-то более жестко разговаривать с американцами и ставить эти вопросы".

"И он [Запад], по-моему, сейчас готов обеспечить Украину достаточным количеством оружия для той победы, которую Украина могла бы одержать и на несколько месяцев раньше. Но теперь, видимо, решающее наступление где-то начнется в апреле-мае", – добавил политолог.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

19 января в сети начали появляться многочисленные сообщения о том, что в Москве, в том числе в центре столицы РФ, а также возле резиденции президента РФ Владимира Путина, начали размещать системы ПВОФотографии комплексов "Панцирь-С1" на крышах зданий стали базой для многочисленных мемов и фотожаб в соцсетях.

Агентство Bloomberg сообщило, что российские власти развернули установки ПВО в Москве и ее окрестностях из-за опасений возможных ударов беспилотников.

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя установку систем ПВО в Москве, заявил, что "специальная военная операция" идет по плану. "Начинают прятаться за своими системами обороны, а не нападения", – сказал он.

20 января американский Институт исследования войны (ISW) предположил, что, "вероятно, это предназначено для усиления российской поддержки военных действий и дальнейшей мобилизации путем абсурдного изображения Украины как угрозы Москве и остальной части Центральной России, примерно так же, как ей угрожала нацистская Германия во время вторжения в Советский Союз".

23 января стало известно, что в районе города Валдай Новгородской области РФ, где находится одна из резиденций Путина, разместили зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1".

Сразу в нескольких районах Москвы в январе начали активно вырубать лес. Издание The Insider 13 марта сообщило, что площадки расчистили в трех районах, на двух из них уже разместили системы ПВО – на опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии и в парке-заповеднике "Лосиный остров". В районе Печатники вырубили около 100 гектаров леса в охранной зоне музея-заповедника "Коломенское" и тоже планируют разместить здесь ПВО.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Москва, военная техника, ПВО, военная помощь, Андрей Пионтковский, Алеся Бацман, резиденции, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, ракеты, ракетный комплекс, Панцирь-С, Риши Сунак, российские оккупанты, контрнаступление
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