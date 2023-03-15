ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: В ночь с 10-го на 11 января в бункере Путина произошел военный мини-переворот

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Пионтковский: Путин поступил как фюрерок он так никого не убил
Пионтковский: Путин поступил как фюрерок – он так никого не убил
Фото: Михаил Коряковцев / Facebook

Российскую военную верхушку разрывает глубочайший конфликт между ЧВК "Вагнер" и Генеральным штабом РФ, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

"Меняется ситуация вокруг Бахмута. Вы заметили такое, неожиданное изменение в украинской риторике? Примерно неделю назад, но почти каждый день нам повторяли – и это действительно так, – что, в общем, этот опорный пункт исчерпал свою функцию такой молотиловки российских солдат. Но сейчас, мне кажется, Украина не торопится оставлять этот пункт. Что дальше будет? Это моя гипотеза: мне кажется, у них есть основания, связанные с тем глубочайшим конфликтом, который разрывает сейчас российскую военную верхушку: это конфликт между ЧВК Евгения Пригожина "Вагнер" и Генеральным штабом РФ", – заявил Пионтковский.

Он отметил, что долгое время Пригожину было позволено резко критиковать руководство армии РФ.

"Это продолжалось до исторической ночи с 10-го на 11 января, которую я назвал... Пока никто со мной как-то не согласен, а я скажу... Развивающиеся события меня все больше в этом убеждают: в ночь с 10-го на 11 января в бункере президента РФ Владимира Путина произошел военный мини-переворот. Туда пришли [министр обороны РФ Сергей] Шойгу и [начальник Генштаба РФ генерал Валерий] Герасимов. Они потребовали у Путина убрать ставленника Пригожина [на тот момент – командующего российской группировкой войск в Украине генерала Сергея] Суровикина, вернуть Герасимова в руководство армии и вообще прекратить эту кампанию, направленную против них. И Путин частично пошел им навстречу – Суровикин был отстранен, Герасимов – поставлен во главе операции", – пояснил Пионтковский.

Он обратил внимание, что Путин не устранил Пригожина вообще, а оставил его "участником этой игры".

"Эта ситуация стопроцентно напоминает классическую ситуацию у Адольфа Гитлера. В любом фашистском режиме конфликт между генералитетом, между руководством армии и штурмовыми отрядами неизбежен. У Гитлера был такой же конфликт между вермахтом и его штурмовыми отрядами, возглавляемыми его личным другом Эрнстом Ремом. Конфликт решился в "ночь длинных ножей" 30 июня 1934 года, когда вермахт потребовал избавить их от этих штурмовиков и ликвидировать Рема. Фюрер принял единственно возможное решение – предложил своему другу Рему пистолет с одним патроном", – рассказал Пионтковский.

По его словам, Путин "принял наихудшее решение".

"Он частично пошел навстречу военным, восстановил Герасимова, позволил им, в общем, уничтожать фактически Пригожина. И Пригожин правильно жалуется, что его ограничили в боеприпасах и никуда его не пускают. А что вы хотите от людей, которых он требовал полгода назад отправить босиком на фронт? Конечно, они будут его уничтожать. Но не сделав окончательный выбор... То есть Гитлер поступил как настоящий фюрер – нужно было между кем-то выбирать. А Путин поступил как фюрерок – он так никого не убил. И в результате получил продолжение этой борьбы, которая, конечно, разбивает российскую армию", – подчеркнул Пионтковский.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные.

16 февраля боевики ЧВК "Вагнер" опубликовали видео, в котором также заявляли, что они "полностью отрезаны от поставок боеприпасов".

21 февраля Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер", приравняв их действия к "измене родине".

6 марта американский Институт исследования войны сообщил, что в атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, военные, Сергей Шойгу, армия РФ, Андрей Пионтковский, Алеся Бацман, ЧВК Вагнер, Валерий Герасимов, Бахмут, Евгений Пригожин, Российская Федерация, Сергей Суровикин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко
Галина ГРИШИНА
Тарантино готовится к съемкам своего последнего фильма – СМИ
Тарантино готовится к съемкам своего последнего фильма – СМИ
Галина ГРИШИНА
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Клопотенко приготовит украинский ужин в Лондоне для семьи, которая сделает самый большой взнос в поддержку Украины
Клопотенко приготовит украинский ужин в Лондоне для семьи, которая сделает самый большой взнос в поддержку Украины
Галина ГРИШИНА
Ивангай потроллил Гордона после выхода интервью с Некоглаем. Видео стало вирусным в TikTok
Ивангай потроллил Гордона после выхода интервью с Некоглаем. Видео стало вирусным в TikTok
Галина ГРИШИНА
"Максимальный цинизм". В сети возмутились зажигалкой с изображением украинского воина, расстрелянного за слова "Слава Украине!"
"Максимальный цинизм". В сети возмутились зажигалкой с изображением украинского воина, расстрелянного за слова "Слава Украине!"
Галина ГРИШИНА
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом
Чмерковский: Если кто-то считает Денисову украинкой – это полная ерунда. Украинцы волновались, когда началась война, а она не переживала
Чмерковский: Если кто-то считает Денисову украинкой – это полная ерунда. Украинцы волновались, когда началась война, а она не переживала
Галина ГРИШИНА
  Некоглай: Когда мамы не стало, мне было девять лет, когда не стало папы 10
  Некоглай: Когда мамы не стало, мне было девять лет, когда не стало папы – 10 G
Топ-5 украшений, которые идеально сочетаются с V-образным декольте. Фото
Топ-5 украшений, которые идеально сочетаются с V-образным декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес показала, как выглядит сразу после душа
53-летняя Лопес показала, как выглядит сразу после душа
Бех-Романчук публично обратилась к мужу. Он ответил
Бех-Романчук публично обратилась к мужу. Он ответил
"К новым приключениям готов!" Галкин показал фото в образе Джека Воробья и показал, как его встретили в Балтиморе
"К новым приключениям готов!" Галкин показал фото в образе Джека Воробья и показал, как его встретили в Балтиморе
Интересы российского режиссера, который планировал снимать в Украине фильм о детях Бахмута, представляла украинская актриса Урсуляк
Интересы российского режиссера, который планировал снимать в Украине фильм о детях Бахмута, представляла украинская актриса Урсуляк
Галина ГРИШИНА
50-летняя Пэлтроу рассказала о процедуре для здоровья, которую применяет ректально
50-летняя Пэлтроу рассказала о процедуре для здоровья, которую применяет ректально
На берегу моря. Внучка Ротару снялась в брюках с низкой талией
На берегу моря. Внучка Ротару снялась в брюках с низкой талией
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (129187)
2
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (34255)
3
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото (30127)
4
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (26606)
5
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео (24896)
6
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (23634)
7
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс (21285)
8
С красной помадой и двумя косами. 56-летняя Хайек вышла в свет в жакете без застежек (15043)
 
 
 
 