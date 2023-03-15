Пионтковский: В ночь с 10-го на 11 января в бункере Путина произошел военный мини-переворот

"Меняется ситуация вокруг Бахмута. Вы заметили такое, неожиданное изменение в украинской риторике? Примерно неделю назад, но почти каждый день нам повторяли – и это действительно так, – что, в общем, этот опорный пункт исчерпал свою функцию такой молотиловки российских солдат. Но сейчас, мне кажется, Украина не торопится оставлять этот пункт. Что дальше будет? Это моя гипотеза: мне кажется, у них есть основания, связанные с тем глубочайшим конфликтом, который разрывает сейчас российскую военную верхушку: это конфликт между ЧВК Евгения Пригожина "Вагнер" и Генеральным штабом РФ", – заявил Пионтковский.

Он отметил, что долгое время Пригожину было позволено резко критиковать руководство армии РФ.

"Это продолжалось до исторической ночи с 10-го на 11 января, которую я назвал... Пока никто со мной как-то не согласен, а я скажу... Развивающиеся события меня все больше в этом убеждают: в ночь с 10-го на 11 января в бункере президента РФ Владимира Путина произошел военный мини-переворот. Туда пришли [министр обороны РФ Сергей] Шойгу и [начальник Генштаба РФ генерал Валерий] Герасимов. Они потребовали у Путина убрать ставленника Пригожина [на тот момент – командующего российской группировкой войск в Украине генерала Сергея] Суровикина, вернуть Герасимова в руководство армии и вообще прекратить эту кампанию, направленную против них. И Путин частично пошел им навстречу – Суровикин был отстранен, Герасимов – поставлен во главе операции", – пояснил Пионтковский.

Он обратил внимание, что Путин не устранил Пригожина вообще, а оставил его "участником этой игры".

"Эта ситуация стопроцентно напоминает классическую ситуацию у Адольфа Гитлера. В любом фашистском режиме конфликт между генералитетом, между руководством армии и штурмовыми отрядами неизбежен. У Гитлера был такой же конфликт между вермахтом и его штурмовыми отрядами, возглавляемыми его личным другом Эрнстом Ремом. Конфликт решился в "ночь длинных ножей" 30 июня 1934 года, когда вермахт потребовал избавить их от этих штурмовиков и ликвидировать Рема. Фюрер принял единственно возможное решение – предложил своему другу Рему пистолет с одним патроном", – рассказал Пионтковский.

По его словам, Путин "принял наихудшее решение".

"Он частично пошел навстречу военным, восстановил Герасимова, позволил им, в общем, уничтожать фактически Пригожина. И Пригожин правильно жалуется, что его ограничили в боеприпасах и никуда его не пускают. А что вы хотите от людей, которых он требовал полгода назад отправить босиком на фронт? Конечно, они будут его уничтожать. Но не сделав окончательный выбор... То есть Гитлер поступил как настоящий фюрер – нужно было между кем-то выбирать. А Путин поступил как фюрерок – он так никого не убил. И в результате получил продолжение этой борьбы, которая, конечно, разбивает российскую армию", – подчеркнул Пионтковский.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube