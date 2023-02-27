Пионтковский: Остин в пренебрежительном тоне фактически назвал сбродом главного военного противника, чего американские военные лидеры 70 лет себе не позволяли

Пионтковский: Резкое изменение тональности союзников для меня трудно объяснимо одним провалом в Угледаре. Мне кажется, что есть еще дополнительная информация Фото: svoboda.org

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его наблюдению, в середине февраля британская и американская разведки изменили тональность.

"Еще дней 10 назад [в начале февраля] нас предупреждали: "Вот-вот будет крупное наступление русских". Причем не просто, как мы привыкли, трупами заключенных и "мобиков". Будут массированные атаки механизированных колонн. Называлась цифра более 1300 танков, 700–800 самолетов. Видели мы эту танковую атаку под Угледаром. Это полное повторение полководческого "мастерства" российских генералов в первые дни войны. Она провалилась, окончилась катастрофой. [...] Через несколько дней резко изменился тон заявлений и западной разведки, и западных лидеров. Они в один голос предупреждают нас, что, действительно, на границах Украины русские собрали практически весь свой военно-воздушный арсенал, 80% своих самолетов, и готовят психическую военно-воздушную атаку", – сказал он.

Пионтковский считает, что это не единственное изменение тональности союзников Украины.

"Они еще обратили внимание, в каком новом, совершенно пренебрежительном тоне ответственные государственные руководители... Тот же министр [обороны США Ллойд] Остин заявил в Брюсселе на второй день "Рамштайна", что русские мобилизовали сотни тысяч "мобиков", но эти сотни тысяч плохо экипированы, вооружены и подготовлены. Фактически он назвал сбродом главного военного противника, "вторую армию в мире". Этого американские военные лидеры 70 лет не позволяли себе делать. У меня вопрос: почему изменилась тональность? Что они знают такого, чего мы не знаем? Конечно, на них большое впечатление произвела эта безумная танковая атака. Но у меня есть серьезные подозрения, что они знают еще какие-то данные. У них блестящая электронная разведка", – заявил политолог.

Он напомнил, как западные разведки предупреждали о планах РФ перед началом полномасштабного вторжения, и подчеркнул, что речь о работе не агентурной, а электронной разведки.

"Так вот у меня вопрос: что такого они знают, пока не известного нам, что позволило им резко изменить тональность заявлений о перспективах российского наступления, о состоянии российской армии... У всех военных экспертов и у нас как политических экспертов складывается общая картина ближайших месяцев войны. Март – апрель – это распутица. Для обеих сторон затруднены активные наступательные действия. Значит, следует решающего наступления украинской армии ждать в начале мая. Тем более что по всем расчетам тот набор вооружений, который уже подтвержден документами, направляется. Мы видели Bradley, в Европу привезенные десантными кораблями. Все это будет в полном масштабе к маю. И в мае следует, видимо, ожидать наступления украинских войск. А у русских остается окно возможностей до конца февраля. В это время они будут проводить какое-то наступление, которое, собственно, они и проводят два месяца. Продвижение "мобиков" и заключенных на 100–200 метров, иногда какое-то поселение берут, как Соледар", – продолжил Пионтковский.

Остин, открывая 14 февраля в Брюсселе заседание контактной группы "Рамштайн", заявил, что Украина планирует весеннее контрнаступление и союзники должны оказать ей максимальную помощь в этом, напомнил Пионтковский.

"И вслед за ним это повторят все. И [генеральный секретарь НАТО Йенс] Столтенберг каждый день говорит, что украинцы в ближайшее время должны перейти в наступление. Это резкое изменение тональности союзников для меня трудно объяснимо одним провалом в Угледаре. Мне кажется, что есть еще дополнительная информация. Можно только приветствовать такую уверенность", – добавил политолог.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube