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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: Солнце украинской победы уже встает над миром

 
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Пионтковский: Украина уже спасла Запад. Потому что никогда уже он туда не дойдет, как бы ни затянулась война, что бы ни случилось
Пионтковский: Украина уже спасла Запад. Потому что никогда уже он туда не дойдет, как бы ни затянулась война, что бы ни случилось
Фото: wikipedia.org

Украина еще не победила в своей войне, но уже выиграла две войны: за Европу и Тайвань, считает живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский. Такое мнение он выразил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

После приветствия в начале интервью Гордон отметил, что не знает, можно ли сейчас говорить "добрый вечер".

"Уже год варварской, безобразной, бесчеловечной войны, а мы все говорим "добрый вечер". Значит, мы оптимисты, наверное? Как вы считаете?" – спросил он.

"Мы говорим "добрый вечер", потому что солнце украинской победы уже встает над миром", – ответил Пионтковский.  

Гордон также спросил, какое сейчас у Пионтковского настроение  лучше или хуже, чем год назад.

"Если я скажу "однозначно лучше", это значит, что я равнодушен к погибшим десяткам тысяч людей. Но я бы переформулировал вопрос: "Ваш прогноз о будущем Украины". Конечно, лучше. Украина победила. Она еще не победила в войне, но уже выиграла две войны", – заявил политолог.

Он напомнил, как перед началом полномасштабной войны замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков  заявил Западу: "Собирайте манатки – и убирайтесь вон".

"План был совершенно определенный: как нож масло, проходят Украину, встают на границе Польши и стран Балтии, вынимают свою ядерную елду и говорят: "Я понимаю, что вы сильнее меня на конвенциональном уровне, но вот моя елда, и я присоединяю "русскую" Нарву. И если будете сопротивляться, я уничтожу один европейский город или американскую группировку", – обрисовал сценарий Пионтковский. 

По его мнению, год назад Запад был абсолютно не готов к сопротивлению, и поддался бы на этот шантаж.

"От этого кошмара Украина уже спасла Запад. Потому что никогда уже он туда не дойдет, как бы ни затянулась война, что бы ни случилось. Эти планы навсегда отставлены. Тайвань спасла Украина. Ну, мир намного стал лучше. И все это благодаря великой Украине. Две страны показали себя как великие в четвертой мировой войне: великая Украина и великая Британия. Слава им", – заявил политолог. 

Пионтковский: Путин в ситуации, когда неизвестно, кто сильнее его ненавидит: 15% оставшихся либералов или 10% откровенных фашистов, поддерживающих Пригожина. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Тайвань, Андрей Пионтковский, Европа, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Рябков
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