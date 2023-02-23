"Выход на границы 1991 года – еще не победа". Яценюк рассказал, что считает победой Украины в войне

"Выход на границы 1991 года – еще не победа. Выход на границы 1991 года (что крайне трудно сделать) – это восстановление территориальной целостности Украинского государства. Есть ли этому альтернатива? Нет. Эта сложная задача должна быть выполнена", – подчеркнул он.
Вторая часть "формулы победы", по словам Яценюка – это вступление Украины в НАТО. Он подчеркнул, что не верит ни в какие другие гарантии безопасности.
"Третья часть – это вступление Украины в ЕС. Это напрямую не связанные вещи, но по факту это одна и та же система координат", – заявил политик.
Четвертая и пятая части, по его словам, – это получение от России репараций и привлечение ее к уголовной ответственности в рамках Международного уголовного суда или отдельно созданного трибунала.
"И последнее – отстроить страну. А это задача не менее сложная, чем победа на фронте", – подытожил Яценюк.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
По прогнозам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, война может закончиться в этом году.