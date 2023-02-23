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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Выход на границы 1991 года – еще не победа". Яценюк рассказал, что считает победой Украины в войне

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Яценюк считает, что задача восстановления страны "не менее сложная, чем победа на фронте"
Яценюк считает, что задача восстановления страны "не менее сложная, чем победа на фронте"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Победа Украины в развязанной Россией войне – это не только полная деоккупация страны, но и привлечение России к ответственности и восстановлению страны, выплата ей репараций, а также вступление Украины в НАТО и ЕС, считает премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Об этом он сказал в интервью "Громадському радіо" 22 февраля.

"Выход на границы 1991 года – еще не победа. Выход на границы 1991 года (что крайне трудно сделать) – это восстановление территориальной целостности Украинского государства. Есть ли этому альтернатива? Нет. Эта сложная задача должна быть выполнена", – подчеркнул он.

Вторая часть "формулы победы", по словам Яценюка – это вступление Украины в НАТО. Он подчеркнул, что не верит ни в какие другие гарантии безопасности.

"Третья часть – это вступление Украины в ЕС. Это напрямую не связанные вещи, но по факту это одна и та же система координат", – заявил политик.

Четвертая и пятая части, по его словам, – это получение от России репараций и привлечение ее к уголовной ответственности в рамках Международного уголовного суда или отдельно созданного трибунала.

"И последнее – отстроить страну. А это задача не менее сложная, чем победа на фронте", – подытожил Яценюк.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

По прогнозам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, война может закончиться в этом году

Теги: Арсений Яценюк, НАТО, война России против Украины, репарации, деоккупация, восстановление
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