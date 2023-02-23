"Выход на границы 1991 года – еще не победа". Яценюк рассказал, что считает победой Украины в войне

Яценюк считает, что задача восстановления страны "не менее сложная, чем победа на фронте" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Выход на границы 1991 года – еще не победа. Выход на границы 1991 года (что крайне трудно сделать) – это восстановление территориальной целостности Украинского государства. Есть ли этому альтернатива? Нет. Эта сложная задача должна быть выполнена", – подчеркнул он.

Вторая часть "формулы победы", по словам Яценюка – это вступление Украины в НАТО. Он подчеркнул, что не верит ни в какие другие гарантии безопасности.

"Третья часть – это вступление Украины в ЕС. Это напрямую не связанные вещи, но по факту это одна и та же система координат", – заявил политик.

Четвертая и пятая части, по его словам, – это получение от России репараций и привлечение ее к уголовной ответственности в рамках Международного уголовного суда или отдельно созданного трибунала.

"И последнее – отстроить страну. А это задача не менее сложная, чем победа на фронте", – подытожил Яценюк.