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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Победа Украины будет лучшим будущим для России – Джонсон

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Джонсон высказался о будущем РФ
Джонсон высказался о будущем РФ
Фото: EPA

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, как победа Украины в войне скажется на России, в интервью ТСН 23 февраля.

Политик ответил на вопрос, каким он видит будущее России после окончания войны в Украине.

"Мы не должны думать о России и Путине. Давайте думать об Украине. Пусть нас волнует она. Путин падет, Россия развалится – и пусть. Я забочусь о том, чтобы украинцы выиграли, и это будет лучшее будущее для России. Перестанут умирать молодые россияне на фронтах. Прекратятся большие траты экономики, им от этого будет только лучше. Пусть они себе там сами у себя разбираются, только бы убрались из Украины. Что там уже будет в Кремле – это не наше дело", – сказал он.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Джонсон последовательно поддерживает Украину в войне против РФ. После полномасштабного вторжения он в статусе главы правительства трижды приезжал в Киев. В первый раз – в апреле 2022 года, тогда он стал первым лидером "Большой семерки", который прибыл в украинскую столицу с момента полномасштабного российского вторжения. Затем британский премьер приехал в Украину с визитом уже в июне. Третий раз он побывал в Киеве на День Независимости Украины 24 августа. Кроме официальной встречи, они с президентом Украины Владимиром Зеленским прогулялись по центру столицы, несмотря на ракетную угрозу. 

Визит Джонсона в Украину в январе 2023 года стал четвертым после полномасштабного вторжения РФ. После этой поездки Джонсон написал статью, в которой призвал усилить поддержку Украины, в частности – предоставить дальнобойную артиллерию, танки и истребители.

Теги: Россия, Украина, Борис Джонсон, война России против Украины
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