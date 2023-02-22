"Дайте им то, что им нужно". Джонсон заявил, что военная помощь Украине имеет решающее значение для долгосрочной безопасности Запада

Он отметил, что военная помощь Украине поможет ей выиграть войну против России и это станет подвигом, который "будет иметь решающее значение для безопасности Запада".

"Если нам не удастся изгнать [президента РФ Владимира] Путина из Украины, если украинцы проиграют, то опасность для всей евроатлантической зоны безопасности, для Соединенных Штатов будет тем более серьезной", – сказал он.

Политик призвал страны предоставить Украине больше танков, самолетов и дальнобойной артиллерии. Джонсон считает, что президент США Джо Байден должен предоставить Украине истребители F-16. Он призвал свою страну сделать то же самое, заявив, что, если бы самолеты были отправлены год назад, "мы были бы намного дальше" в прекращении войны.

"Если это произойдет рано или поздно – если это выбор – тогда давайте дадим им то, что им нужно, раньше, потому что это гуманно и сострадательно. Завершите эту войну как можно быстрее, сведите к минимуму кровопролитие, сведите к минимуму страдания, сведите к минимуму расходы", – заявил бывший премьер-министр.