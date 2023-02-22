"Дайте им то, что им нужно". Джонсон заявил, что военная помощь Украине имеет решающее значение для долгосрочной безопасности Запада

Он отметил, что военная помощь Украине поможет ей выиграть войну против России и это станет подвигом, который "будет иметь решающее значение для безопасности Запада".
"Если нам не удастся изгнать [президента РФ Владимира] Путина из Украины, если украинцы проиграют, то опасность для всей евроатлантической зоны безопасности, для Соединенных Штатов будет тем более серьезной", – сказал он.
Политик призвал страны предоставить Украине больше танков, самолетов и дальнобойной артиллерии. Джонсон считает, что президент США Джо Байден должен предоставить Украине истребители F-16. Он призвал свою страну сделать то же самое, заявив, что, если бы самолеты были отправлены год назад, "мы были бы намного дальше" в прекращении войны.
"Если это произойдет рано или поздно – если это выбор – тогда давайте дадим им то, что им нужно, раньше, потому что это гуманно и сострадательно. Завершите эту войну как можно быстрее, сведите к минимуму кровопролитие, сведите к минимуму страдания, сведите к минимуму расходы", – заявил бывший премьер-министр.
Джонсон последовательно поддерживает Украину в войне против РФ. После полномасштабного вторжения он в статусе главы правительства трижды приезжал в Киев. В первый раз – в апреле 2022 года, тогда он стал первым лидером "Большой семерки", который прибыл в украинскую столицу с момента полномасштабного российского вторжения. Затем британский премьер приехал в Украину с визитом уже в июне. Третий раз он побывал в Киеве на День Независимости Украины 24 августа. Кроме официальной встречи, они с президентом Украины Владимиром Зеленским прогулялись по центру столицы, несмотря на ракетную угрозу.
Визит Джонсона в Украину в январе 2023 года стал четвертым после полномасштабного вторжения РФ. После этой поездки Джонсон написал статью, в которой он призвал усилить поддержку Украины, в частности – предоставить дальнобойную артиллерию, танки и истребители.