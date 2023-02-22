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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Дайте им то, что им нужно". Джонсон заявил, что военная помощь Украине имеет решающее значение для долгосрочной безопасности Запада

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Джонсон странам Запада: Завершите эту войну как можно быстрее, сведите к минимуму кровопролитие, страдания и расходы
Джонсон – странам Запада: Завершите эту войну как можно быстрее, сведите к минимуму кровопролитие, страдания и расходы
Фото: EPA

Военная помощь Украине имеет решающее значение для долгосрочной безопасности Запада. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в комментарии CNN 21 февраля.

Он отметил, что военная помощь Украине поможет ей выиграть войну против России и это станет подвигом, который "будет иметь решающее значение для безопасности Запада".

"Если нам не удастся изгнать [президента РФ Владимира] Путина из Украины, если украинцы проиграют, то опасность для всей евроатлантической зоны безопасности, для Соединенных Штатов будет тем более серьезной", – сказал он.

Политик призвал страны предоставить Украине больше танков, самолетов и дальнобойной артиллерии. Джонсон считает, что президент США Джо Байден должен предоставить Украине истребители F-16. Он призвал свою страну сделать то же самое, заявив, что, если бы самолеты были отправлены год назад, "мы были бы намного дальше" в прекращении войны.

"Если это произойдет рано или поздно – если это выбор – тогда давайте дадим им то, что им нужно, раньше, потому что это гуманно и сострадательно. Завершите эту войну как можно быстрее, сведите к минимуму кровопролитие, сведите к минимуму страдания, сведите к минимуму расходы", – заявил бывший премьер-министр.

Контекст:

Джонсон последовательно поддерживает Украину в войне против РФ. После полномасштабного вторжения он в статусе главы правительства трижды приезжал в Киев. В первый раз – в апреле 2022 года, тогда он стал первым лидером "Большой семерки", который прибыл в украинскую столицу с момента полномасштабного российского вторжения. Затем британский премьер приехал в Украину с визитом уже в июне. Третий раз он побывал в Киеве на День Независимости Украины 24 августа. Кроме официальной встречи, они с президентом Украины Владимиром Зеленским прогулялись по центру столицы, несмотря на ракетную угрозу. 

Визит Джонсона в Украину в январе 2023 года стал четвертым после полномасштабного вторжения РФ. После этой поездки Джонсон написал статью, в которой он призвал усилить поддержку Украины, в частности – предоставить дальнобойную артиллерию, танки и истребители.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Великобритания, военная помощь, Борис Джонсон, война России против Украины
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