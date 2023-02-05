Шольц рассказал, что Путин не угрожал ни ему, ни Германии

Шольц заявил, что Германия не сможет смириться с тем, что РФ вторглась в Украину Фото: depositphotos.com

Интервьюер вспомнил ситуацию между Путиным и экс-премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. 30 января стало известно, что перед вторжением в Украину российский президент угрожал Джонсону "ракетным ударом". По словам Джонсона, Путин сказал ему, что это займет "всего минуту". Реплика президента РФ прозвучала после того, как британский лидер во время "очень долгого" разговора в феврале 2022 года предупредил, что война станет "полной катастрофой".

Шольц заявил, что в его случае Путин не угрожал ни ему, ни Германии.

Канцлер также отметил, что во время телефонных разговоров заявляет Путину, что именно Россия несет "исключительную ответственность за войну". Он добавил, что РФ вторглась в Украину "ни с того, ни с сего", чтобы забрать территории.

"Мы не можем просто смириться с этим, потому что это коренным образом нарушает европейский мирный порядок. Именно поэтому мы поддерживаем Украину финансово, гуманитарно, а также оружием", – сказал Шольц.