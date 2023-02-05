Шольц рассказал, что Путин не угрожал ни ему, ни Германии

Интервьюер вспомнил ситуацию между Путиным и экс-премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. 30 января стало известно, что перед вторжением в Украину российский президент угрожал Джонсону "ракетным ударом". По словам Джонсона, Путин сказал ему, что это займет "всего минуту". Реплика президента РФ прозвучала после того, как британский лидер во время "очень долгого" разговора в феврале 2022 года предупредил, что война станет "полной катастрофой".
Шольц заявил, что в его случае Путин не угрожал ни ему, ни Германии.
Канцлер также отметил, что во время телефонных разговоров заявляет Путину, что именно Россия несет "исключительную ответственность за войну". Он добавил, что РФ вторглась в Украину "ни с того, ни с сего", чтобы забрать территории.
"Мы не можем просто смириться с этим, потому что это коренным образом нарушает европейский мирный порядок. Именно поэтому мы поддерживаем Украину финансово, гуманитарно, а также оружием", – сказал Шольц.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Уже в начале ноября 2021 года США предупреждали европейских партнеров по поводу возможной военной операции РФ против Украины, со ссылкой на источники писало Bloomberg. Агентство отмечало, что оценки Вашингтона основывались на информации, которой США еще не поделились с ЕС.