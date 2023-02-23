Джонсон: Путин недооценил Украину

"У нас все в Великобритании восхищены украинским народом, тем, как украинцы обороняются. Мир понял Украину неправильно. Путин ее недооценил. Мы верим в свободу и волю украинского народа", – сказал он.
Джонсон ответил на вопрос, можно ли было в 2022 году предотвратить вторжение.
"Оглядываясь назад, можно увидеть, что [президент РФ Владимир] Путин решил это сделать, он поставил такую цель. Очевидно, что он не думал ни о НАТО, ни о сопротивлении украинского народа. Он просто решил показать, что он может отстроить советскую империю. Он не обращал внимания на тот факт, что Украина – свободная, независимая страна, которая выбрала другой путь, отошла от России и имела европейские амбиции. Путину это не нравится, он хотел переломить судьбу и поднять свою популярность у собственного народа. К сожалению, Украине пришлось несладко. Путин хотел взять Киев, но стало понятно, что для него это катастрофическая ошибка. Нужно сделать так, чтобы 2023 год стал годом украинской победы, и Украине в этом нужно помочь", – сказал Джонсон.
По его словам, люди на Западе сначала не верили в победу Украины, потому что не видели ее и не бывали в ней.
"Это какой-то странный предрассудок – верить в силу и мощь Путина. Он был переоценен, а Украину недооценивали. Они не понимали, как глубоко украинцы любят свою страну и как они преданы борьбе за нее. Путин с ума сошел, если думал, что эта страна развалится от его толчка", – сказал Джонсон.
Он пообещал, что Великобритания будет делать все возможное для победы Украины.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.