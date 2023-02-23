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Джонсон заявил, что хочет возглавить НАТО

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Джонсон обнародовал свои политические амбиции
Джонсон обнародовал свои политические амбиции
Фото: EPA

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает себя как кандидата на пост главы НАТО. Об этом он сказал в интервью ТСН 23 февраля.

Политик ответил на вопрос, когда он планирует стать во главе НАТО.

"Я должен всем объявить, что есть такая задумка. Пусть никто не забывает, что есть в резерве такой кандидат. В этот раз, я надеюсь, мне повезет, потому что в прошлый раз [экс-премьер-министр Италии] Марио Драги сказал, что следующий глава НАТО должен быть представителем ЕС. Я с ним не согласен, есть и другие страны за пределами Европейского союза. Я себя рассматриваю как кандидата", – сказал он.

Джонсон отметил, что это очень важная должность и НАТО сейчас крепок, как никогда. Также он высказался о перспективах Украины вступить в Альянс.

"Скоро к нам присоединятся Швеция, Финляндия. И мы ясно видим, что украинское членство – это перспектива, это должно случиться. Путин испарил все доводы против вступления Украины в НАТО. Где бы я ни был, на какой бы должности, я буду поддерживать Украину до победы", – сказал он.

Контекст:

Полномочия нынешнего главы НАТО Йенса Столтенберга истекают в сентябре 2023 года.

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа, и в этом ей помогают члены Альянса.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – отметил министр в интервью ВВС, опубликованном 13 января 2023 года.

Теги: Украина, НАТО, Великобритания, Борис Джонсон
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