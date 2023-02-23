Джонсон заявил, что хочет возглавить НАТО

Политик ответил на вопрос, когда он планирует стать во главе НАТО.
"Я должен всем объявить, что есть такая задумка. Пусть никто не забывает, что есть в резерве такой кандидат. В этот раз, я надеюсь, мне повезет, потому что в прошлый раз [экс-премьер-министр Италии] Марио Драги сказал, что следующий глава НАТО должен быть представителем ЕС. Я с ним не согласен, есть и другие страны за пределами Европейского союза. Я себя рассматриваю как кандидата", – сказал он.
Джонсон отметил, что это очень важная должность и НАТО сейчас крепок, как никогда. Также он высказался о перспективах Украины вступить в Альянс.
"Скоро к нам присоединятся Швеция, Финляндия. И мы ясно видим, что украинское членство – это перспектива, это должно случиться. Путин испарил все доводы против вступления Украины в НАТО. Где бы я ни был, на какой бы должности, я буду поддерживать Украину до победы", – сказал он.
Полномочия нынешнего главы НАТО Йенса Столтенберга истекают в сентябре 2023 года.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
30 сентября 2022 года – после того как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа, и в этом ей помогают члены Альянса.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – отметил министр в интервью ВВС, опубликованном 13 января 2023 года.