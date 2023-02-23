Джонсон заявил, что хочет возглавить НАТО

Политик ответил на вопрос, когда он планирует стать во главе НАТО.

"Я должен всем объявить, что есть такая задумка. Пусть никто не забывает, что есть в резерве такой кандидат. В этот раз, я надеюсь, мне повезет, потому что в прошлый раз [экс-премьер-министр Италии] Марио Драги сказал, что следующий глава НАТО должен быть представителем ЕС. Я с ним не согласен, есть и другие страны за пределами Европейского союза. Я себя рассматриваю как кандидата", – сказал он.

Джонсон отметил, что это очень важная должность и НАТО сейчас крепок, как никогда. Также он высказался о перспективах Украины вступить в Альянс.

"Скоро к нам присоединятся Швеция, Финляндия. И мы ясно видим, что украинское членство – это перспектива, это должно случиться. Путин испарил все доводы против вступления Украины в НАТО. Где бы я ни был, на какой бы должности, я буду поддерживать Украину до победы", – сказал он.