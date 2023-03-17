"Без вариантов". Воздушные силы пояснили, почему нельзя вводить разные уровни воздушной тревоги в Украине

Говорить, что российский МиГ-31К, несущий ракету "Кинжал", – это так себе тревога, нельзя, отметил Игнат Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Такое мнение 16 марта в эфире национального телемарафона высказал спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат. Видеозапись опубликована на YouTube-канале программы "Подробности".

Игнат отреагировал на обсуждения в соцсетях предложений по созданию разных уровней воздушных угроз в Украине – "желтого, оранжевого, зеленого, фиолетового и так далее".

"В чем опасность этого? В том, что люди начнут черпать информацию из других источников и начнут относиться "по-своему" к соблюдению сигналов тревоги. Я хочу напомнить, что все тревоги опасны. Даже когда вы уверены, что это работает наша ПВО… сбивает она один-два беспилотника, а могут работать две-три-четыре ракеты… все это упадет вниз. Ракета весит довольно-таки много, есть взрывчатое вещество. Даже когда наша ПВО успешно отработала по беспилотнику – все это падает на землю. И поэтому нужно соблюдать тревоги", – отметил спикер командования ВС ВСУ.

Кроме того, ПВО Украины пока не может сбивать баллистические ракеты, добавил Игнат.

"Без вариантов. Баллистика летит очень быстро и очень опасно", – указал он.

Также оккупанты применяют авиационные управляемые ракеты, которые могут долетать достаточно далеко, подчеркнул Игнат.

"И самое главное сегодня, о чем много спрашивают, – это воздушная тревога от МиГ-31К. Шесть прилетов 9 марта, перед этим… два прилета "Кинжалов". Поэтому говорить, что МиГ-31К, несущий "Кинжал", – это так себе тревога, нельзя. Это очень опасно", – резюмировал спикер командования ВС ВСУ.