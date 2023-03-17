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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Без вариантов". Воздушные силы пояснили, почему нельзя вводить разные уровни воздушной тревоги в Украине

Говорить, что российский МиГ-31К, несущий ракету "Кинжал", это так себе тревога, нельзя, отметил Игнат
Говорить, что российский МиГ-31К, несущий ракету "Кинжал", – это так себе тревога, нельзя, отметил Игнат
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

В Воздушных силах (ВС) ВСУ считают неуместными предложения о создании разных уровней воздушных тревог в Украине, даже во время работы ПВО есть угроза для жизни гражданских.

Такое мнение 16 марта в эфире национального телемарафона высказал спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат. Видеозапись опубликована на YouTube-канале программы "Подробности".

Игнат отреагировал на обсуждения в соцсетях предложений по созданию разных уровней воздушных угроз в Украине – "желтого, оранжевого, зеленого, фиолетового и так далее".

"В чем опасность этого? В том, что люди начнут черпать информацию из других источников и начнут относиться "по-своему" к соблюдению сигналов тревоги. Я хочу напомнить, что все тревоги опасны. Даже когда вы уверены, что это работает наша ПВО… сбивает она один-два беспилотника, а могут работать две-три-четыре ракеты… все это упадет вниз. Ракета весит довольно-таки много, есть взрывчатое вещество. Даже когда наша ПВО успешно отработала по беспилотнику – все это падает на землю. И поэтому нужно соблюдать тревоги", – отметил спикер командования ВС ВСУ.

Кроме того, ПВО Украины пока не может сбивать баллистические ракеты, добавил Игнат.

"Без вариантов. Баллистика летит очень быстро и очень опасно", – указал он.

Также оккупанты применяют авиационные управляемые ракеты, которые могут долетать достаточно далеко, подчеркнул Игнат.

"И самое главное сегодня, о чем много спрашивают, – это воздушная тревога от МиГ-31К. Шесть прилетов 9 марта, перед этим… два прилета "Кинжалов". Поэтому говорить, что МиГ-31К, несущий "Кинжал", – это так себе тревога, нельзя. Это очень опасно", – резюмировал спикер командования ВС ВСУ.

Контекст:

РФ обстреливает Украину, используя крылатые ракеты, баллистические, зенитные, применяя беспилотники, артиллерию и РСЗО, и другое вооружение. По информации Генштаба ВСУ, за год полномасштабного вторжения РФ нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Оккупанты также выпустили шесть ракет "Кинжал", для сбития которых у Украины нет средств.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

В последнее время в Украине участилось количество масштабных воздушных тревог. Они связаны с активностью тактической авиации России, угрозой применения оперативно-тактических комплексов наземного базирования и полетами истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", проинформировало командование Воздушных сил ВСУ.

Теги: Россия, Украина, авиация, ПВО, угрозы, соцсети, истребители, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, спикер, воздушная тревога, Юрий Игнат
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