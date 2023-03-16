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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ВСУ заявили о нетипичной активности российских оккупантов в Черном море

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По данным ВСУ, в Черном море сейчас находятся четыре ракетоносителя российских оккупантов
По данным ВСУ, в Черном море сейчас находятся четыре ракетоносителя российских оккупантов
Фото: depositphotos.com

Украинские военные фиксируют нетипичную активность российских оккупантов в Черном море. Об этом глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк заявила 16 марта в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Мы пристально наблюдаем за корабельной группировкой в Черном море и за действиями врага. Зафиксирована нетипичная активность и количество корабельной группировки. Сейчас в Черном море находятся 20 единиц, среди которых четыре ракетоносителя, один из них подводный, 28 ракет по максимуму могут быть готовы к запуску", – сказала Гуменюк.

По ее словам, зафиксировано также много единиц вспомогательного флота противника.

"Они пытаются демонстрировать свое присутствие максимально по Черному морю там, где могут себе позволить, сколько может позволить мировое сообщество. Они пытаются рассредоточиваться, максимально покрывая театр морских действий в Черном море и пытаясь скрывать свои действия от нас", – добавила Гуменюк.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Черное море, корабль, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Наталья Гуменюк
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