В ВСУ заявили о нетипичной активности российских оккупантов в Черном море

По данным ВСУ, в Черном море сейчас находятся четыре ракетоносителя российских оккупантов Фото: depositphotos.com

"Мы пристально наблюдаем за корабельной группировкой в Черном море и за действиями врага. Зафиксирована нетипичная активность и количество корабельной группировки. Сейчас в Черном море находятся 20 единиц, среди которых четыре ракетоносителя, один из них подводный, 28 ракет по максимуму могут быть готовы к запуску", – сказала Гуменюк.

По ее словам, зафиксировано также много единиц вспомогательного флота противника.

"Они пытаются демонстрировать свое присутствие максимально по Черному морю там, где могут себе позволить, сколько может позволить мировое сообщество. Они пытаются рассредоточиваться, максимально покрывая театр морских действий в Черном море и пытаясь скрывать свои действия от нас", – добавила Гуменюк.