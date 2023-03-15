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США дистанционно удалили секретное программное обеспечение с беспилотника, упавшего в Черное море – CNN

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В США заявили, что секретное ПО с беспилотника не попадет в руки России
В США заявили, что секретное ПО с беспилотника не попадет в руки России
Фото: EPA

США удаленно сумели стереть секретное программное обеспечение на беспилотнике MQ-9 Reaper, столкнувшемся с российскими истребителями и упавшим в Черное море. Об этом сообщает CNN 15 марта со ссылкой на двух официальных лиц США.

Действия по очистке программного обеспечения были предприняты после столкновения беспилотника с двумя российскими истребителями Су-27, чтобы избежать попадания секретной информации к РФ.

По словам представителя военно-морского флота США, у страны нет кораблей ВМС в Черном море, что сделало бы любые попытки достать обломки БПЛА чрезвычайно сложными и трудоемкими.

Секретарь Совета безопасности России, экс-глава Федеральной службы безопасности Николай Патрушев 15 марта заявил, что Россия попытается получить обломки беспилотника, отмечает CNN.

Контекст:

Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и российским Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море. 

В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".

По данным Fox News, Су-27, участвовавший в инциденте, приземлился позже в оккупированном Россией Крыму. Вероятно, он получил повреждения после столкновения, допустили в Пентагоне.

CNN отметил, что это первый известный за время полномасштабной войны РФ против Украины случай "потенциально опасной эскалации" с участием российских и американских воздушных сил. Американские беспилотники неоднократно летали над Черным морем, в том числе после оккупации Россией Крыма.

Госдеп США вызвал посла РФ, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу инцидента с участием БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper и российского истребителя Су-27 над Черным морем утром 14 марта. По результатам встречи он заявил, что РФ "не заинтересована в конфронтации" с США, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".

14 марта координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что американские военные позаботились о том, чтобы упавший беспилотник не достался другим странам.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, США, беспилотники, программное обеспечение, происшествия
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