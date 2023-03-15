США дистанционно удалили секретное программное обеспечение с беспилотника, упавшего в Черное море – CNN

В США заявили, что секретное ПО с беспилотника не попадет в руки России Фото: EPA

Действия по очистке программного обеспечения были предприняты после столкновения беспилотника с двумя российскими истребителями Су-27, чтобы избежать попадания секретной информации к РФ.

По словам представителя военно-морского флота США, у страны нет кораблей ВМС в Черном море, что сделало бы любые попытки достать обломки БПЛА чрезвычайно сложными и трудоемкими.

Секретарь Совета безопасности России, экс-глава Федеральной службы безопасности Николай Патрушев 15 марта заявил, что Россия попытается получить обломки беспилотника, отмечает CNN.