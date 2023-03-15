Посол РФ после инцидента с БПЛА США заявил, что Москва не хочет конфронтации с Вашингтоном, но американским самолетам "нечего делать" вблизи ее границы

Об этом 14 марта на выходе из Госдепартамента США заявил посол РФ Анатолий Антонов, его цитирует CNN.
Госдеп США вызвал посла РФ, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу инцидента с участием БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper и российского истребителя Су-27 над Черным морем утром 14 марта.
Антонов находился в здании внешнеполитического ведомства США более получаса, отметил CNN.
Он рассказал, что заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид передала озабоченность Соединенных Штатов по поводу инцидента. По словам Антонова, в ходе "конструктивного разговора" он "обменялся нашими замечаниями по этому вопросу, потому что у нас есть некоторые разногласия".
Российский посол добавил, что Москва "информировала о пространстве, которое было определено как зона проведения "специальной военной операции (так в РФ называют войну против Украины. – "ГОРДОН")" – "мы предупредили не входить, не проникать".
В Белом доме заявили 14 марта, что США продолжат полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, так как оно "не принадлежит ни одной нации".
Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и двумя российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море. По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер в задней части. После этого MQ-9 Reaper упал в нейтральных водах.
В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".
По данным Fox News, Су-27, участвовавший в инциденте, приземлился позже в оккупированном Россией Крыму. Вероятно, он получил повреждения после столкновения, допустили в Пентагоне.
CNN отметил, что это первый известный за время полномасштабной войны РФ против Украины случай "потенциально опасной эскалации" с участием российских и американских воздушных сил. Американские беспилотники неоднократно летали над Черным морем, в том числе после оккупации Россией Крыма.
О столкновении был проинформирован президент США Джо Байден.