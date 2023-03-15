Посол РФ после инцидента с БПЛА США заявил, что Москва не хочет конфронтации с Вашингтоном, но американским самолетам "нечего делать" вблизи ее границы

Об этом 14 марта на выходе из Госдепартамента США заявил посол РФ Анатолий Антонов, его цитирует CNN.

Госдеп США вызвал посла РФ, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу инцидента с участием БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper и российского истребителя Су-27 над Черным морем утром 14 марта.

Антонов находился в здании внешнеполитического ведомства США более получаса, отметил CNN.

Он рассказал, что заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид передала озабоченность Соединенных Штатов по поводу инцидента. По словам Антонова, в ходе "конструктивного разговора" он "обменялся нашими замечаниями по этому вопросу, потому что у нас есть некоторые разногласия".

Российский посол добавил, что Москва "информировала о пространстве, которое было определено как зона проведения "специальной военной операции (так в РФ называют войну против Украины. – "ГОРДОН")" – "мы предупредили не входить, не проникать".

В Белом доме заявили 14 марта, что США продолжат полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, так как оно "не принадлежит ни одной нации".