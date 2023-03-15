В Пентагоне заявили, что российский Су-27, вероятно, получил повреждения после столкновения с БПЛА США над Черным морем

Об этом на брифинге, который в YouTube транслировало издание The Washington Post, сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер.
По его словам, США продолжают оценивать, что именно произошло.
Действия российских пилотов Райдер назвал "опасными и непрофессиональными".
"По нашим оценкам, вероятно, повреждения получил и российский самолет", – сказал представитель Пентагона.
Райдер отметил, что США известно о том, что самолет смог приземлиться, но не указал, где именно.
В Белом доме заявили 14 марта, что США продолжат полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, так как оно "не принадлежит ни одной нации".
Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и двумя российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море. По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер в задней части. После этого MQ-9 Reaper упал в нейтральных водах.
В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".
По данным Fox News, Су-27, участвовавший в инциденте, приземлился позже в оккупированном Россией Крыму.
CNN отметил, что это первый известный за время полномасштабной войны РФ против Украины случай "потенциально опасной эскалации" с участием российских и американских воздушных сил. Американские беспилотники неоднократно летали над Черным морем, в том числе после оккупации Россией Крыма.
О столкновении был проинформирован президент США Джо Байден.
Госдепартамент США вызвал посла РФ, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу инцидента с участием БПЛА и истребителя над Черным морем.