В Пентагоне заявили, что российский Су-27, вероятно, получил повреждения после столкновения с БПЛА США над Черным морем

Об этом на брифинге, который в YouTube транслировало издание The Washington Post, сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер.

По его словам, США продолжают оценивать, что именно произошло.

Действия российских пилотов Райдер назвал "опасными и непрофессиональными".

"По нашим оценкам, вероятно, повреждения получил и российский самолет", – сказал представитель Пентагона.

Райдер отметил, что США известно о том, что самолет смог приземлиться, но не указал, где именно.

В Белом доме заявили 14 марта, что США продолжат полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, так как оно "не принадлежит ни одной нации".