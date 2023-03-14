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Байдена проинформировали о столкновении российского самолета с БПЛА США – Белый дом

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Салливан проинформировал Байдена об инциденте над Черным морем
Салливан проинформировал Байдена об инциденте над Черным морем
Фото: EPA

Президента США Джо Байдена проинформировали о столкновении российского Су-27 с беспилотником США над Черным морем. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби 14 марта, сообщила журналистка Келли Мейер в Twitter.

"Примечательно, насколько безрассудно это было и привело к сбитию одного из наших беспилотников", – цитирует журналистка чиновника Белого дома.

"Госдепартамент будет напрямую разговаривать со своими российскими коллегами и выражать нашу озабоченность по поводу этого небезопасного и непрофессионального перехвата", – цитирует Кирби агентство Reuters.

Как уточнил CNN, Байдена проинформировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Сегодня над Черным морем с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США столкнулся один из двух российских истребителей Су-27. 

По данным Пентагона, Су-27 преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз слил топливо и зацепил пропеллер БПЛА. После этого MQ-9 Reaper упал в нейтральных водах.

ВВС США обвинили российских летчиков в "безрассудных, экологически небезопасных и непрофессиональных действиях".

Контекст:

MQ-9 Reaper – разведывательно-ударный беспилотник производства американской компании General Atomics Aeronautical Systems, первый полет БПЛА состоялся в 2001 году.

Оснащен турбовинтовым двигателем, развивает скорость более 400 км/час. Может летать до 24 часов на высоте до 15,2 тыс. м.

Теги: Россия, США, Джо Байден, Белый дом, беспилотники, российская агрессия, ВВС США, Джон Кирби, Джейк Салливан
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