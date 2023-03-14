Байдена проинформировали о столкновении российского самолета с БПЛА США – Белый дом

"Примечательно, насколько безрассудно это было и привело к сбитию одного из наших беспилотников", – цитирует журналистка чиновника Белого дома.
The president was briefed by the National Security Advisor, per NSC John Kirby.— Kellie Meyer (@KellieMeyerNews) March 14, 2023
"Noteworthy – how reckless this was and causing the downing of one of our aircraft." https://t.co/L41qRZ9Dg4
"Госдепартамент будет напрямую разговаривать со своими российскими коллегами и выражать нашу озабоченность по поводу этого небезопасного и непрофессионального перехвата", – цитирует Кирби агентство Reuters.
Как уточнил CNN, Байдена проинформировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Сегодня над Черным морем с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США столкнулся один из двух российских истребителей Су-27.
По данным Пентагона, Су-27 преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз слил топливо и зацепил пропеллер БПЛА. После этого MQ-9 Reaper упал в нейтральных водах.
ВВС США обвинили российских летчиков в "безрассудных, экологически небезопасных и непрофессиональных действиях".
MQ-9 Reaper – разведывательно-ударный беспилотник производства американской компании General Atomics Aeronautical Systems, первый полет БПЛА состоялся в 2001 году.
Оснащен турбовинтовым двигателем, развивает скорость более 400 км/час. Может летать до 24 часов на высоте до 15,2 тыс. м.