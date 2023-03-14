Байдена проинформировали о столкновении российского самолета с БПЛА США – Белый дом

Салливан проинформировал Байдена об инциденте над Черным морем Фото: EPA

"Примечательно, насколько безрассудно это было и привело к сбитию одного из наших беспилотников", – цитирует журналистка чиновника Белого дома.

The president was briefed by the National Security Advisor, per NSC John Kirby.



"Noteworthy – how reckless this was and causing the downing of one of our aircraft." https://t.co/L41qRZ9Dg4 — Kellie Meyer (@KellieMeyerNews) March 14, 2023

"Госдепартамент будет напрямую разговаривать со своими российскими коллегами и выражать нашу озабоченность по поводу этого небезопасного и непрофессионального перехвата", – цитирует Кирби агентство Reuters.

Как уточнил CNN, Байдена проинформировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Сегодня над Черным морем с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США столкнулся один из двух российских истребителей Су-27.

По данным Пентагона, Су-27 преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз слил топливо и зацепил пропеллер БПЛА. После этого MQ-9 Reaper упал в нейтральных водах.

ВВС США обвинили российских летчиков в "безрассудных, экологически небезопасных и непрофессиональных действиях".