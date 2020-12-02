Украинская система ПВО впервые будет перехватывать американский беспилотник

Впервые на территории Украины беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper попытается преодолеть украинскую систему ПВО на западной границе государства. Об этом 1 декабря в Facebook сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Учения проходят в зоне ответственности воздушного командования "Запад", в них принимают участие специалисты ПВО командования ВВС США в Европе.
"Цель мероприятия – обмен опытом в сфере противовоздушной обороны, в частности, проведение практического занятия по отслеживанию, захвату цели для сопровождения и имитации уничтожения БПЛА MQ-9 Reaper", – сказал генерал-майор Дмитрий Карпенко.
Представитель ВВС США в Европе Кевин О'Брайен считает, что это поможет украинским подразделениям ПВО в ходе применения наземных средств зенитных ракетных войск.
Двухстороннее обучение проходит в рамках совместных украинско-американских учений "Чистое небо".