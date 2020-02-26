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США передали Украине палаточный городок стоимостью $1,5 млн

Американский генерал-майор Кирк Смит заявил, что он рад тому, что США помогают Украине.

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Вооруженные силы Украины получили от США палаточный городок
Вооруженные силы Украины получили от США палаточный городок
Фото: U.S. Embassy Kyiv / Twitter

Соединенные Штаты Америки передали учебно-тренировочному центру Сил специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный городок стоимостью $1,5 млн. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине в Twitter.

На церемонии передачи комплекса типа "Аляска" выступил командир европейского командования сил специальных операций США.

Как заявил генерал-майор Кирк Смит, он рад тому, что США помогают Украине.

"Хотя это может показаться очень небольшой вещью – в плане палаток и помещений, в которых солдаты могут жить во время учений, – мы понимаем, как и вы понимаете, насколько важно сделать крепким фундамент для их обучения. Все начинается с очень прочной, устойчивой основы. Нет лучшей аналогии для этого, чем бетон, который заливают в эти палатки", – цитирует Смита пресс-служба посольства США в Украине.

Теги: США, Украина, ВСУ
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