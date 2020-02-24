Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

США ужесточили правила выдачи Green Card

В соответствии с новыми правилами, США могут отказать в выдаче Green Card иммигрантам, которые получают социальные выплаты.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Верховный суд США поддержал Белый дом в вопросе ужесточения правил выдачи Green Card
Верховный суд США поддержал Белый дом в вопросе ужесточения правил выдачи Green Card
Фото: EPA

Верховный суд США 21 февраля поддержал введение “теста на богатство” для иммигрантов. С 24 февраля новые правила вступают в силу, сообщает издание The Hill

В соответствии с новыми правилами, правительство США может отказать в выдаче Green Card иммигрантам с низким уровнем доходов, которые как минимум в течение 12 месяцев за последние три года получали социальные выплаты.

Как отмечает издание, решение администрации президента Дональда Трампа поддержали пятеро консервативных судей, четверо либеральных выступили против. Судья Соня Сотомайор, назначенная предшественником Трампа, обвинила коллег в предвзятости. По ее мнению, судьи склонны принимать решения в пользу Белого дома без критического рассмотрения дел.

22 февраля Белый дом приветствовал решение Верховного суда. По мнению администрации Трампа, ужесточение правил “защитит трудолюбивых американских налогоплательщиков, программы социального обеспечения для действительно нуждающихся американцев, а также сократит дефицит федерального бюджета и восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому иммигранты должны быть финансово самостоятельными и не зависеть от щедрости США“.

Green Card – один из способов иммигрировать в США. Интернет-лотерея проводится правительством страны каждый год.

В ноябре 2017-го, после того как обладатель Green Card Акайед Уллах устроил взрыв на Манхэттене, Трамп требовал полностью отменить визовую лотерею. Он заявлял, что Америка должна предоставлять преференции мигрантам, “имеющим необходимые для США навыки и квалификации“.

Решение о введении “теста на богатство” для иммигрантов было принято летом 2019 года, однако заблокировано по решению нескольких федеральных судов.

Теги: Белый дом, Верховный Суд, Дональд Трамп, Green Card
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Прилучный и Муцениеце заявили о разводе
Прилучный и Муцениеце заявили о разводе
"Наши пока не поняли, а украинцы уже поняли". Лоза призвал РФ брать пример с Украины на "Евровидении 2020"
"Наши пока не поняли, а украинцы уже поняли". Лоза призвал РФ брать пример с Украины на "Евровидении 2020"
Каменских в нижнем белье станцевала перед камерой
Каменских в нижнем белье станцевала перед камерой
  На шоу "Голос країни" выступила дрэг-квин. Видео
  На шоу "Голос країни" выступила дрэг-квин. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS