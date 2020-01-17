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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина получила в 2019 году полный пакет военной помощи – Пентагон

Приостановка выделения оборонной помощи Украине в июне 2019 года фигурирует в деле об импичменте президента США Дональда Трампа. По мнению демократов, так американский лидер шантажировал украинского коллегу Владимира Зеленского, добиваясь начала расследования в Украине против Хантера Байдена, сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Представитель Пентагона заявил, что вопрос предоставления помощи Украине “слишком политизирован“.

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В Пентагоне заявили, что Украина получила полный пакет военной помощи
В Пентагоне заявили, что Украина получила полный пакет военной помощи
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Министерство обороны США по решению Конгресса в 2019 году предоставило помощь Украине в полном объеме. Об этом 16 января сообщил представитель Пентагона Джон Хоффман, комментируя отчет счетной палаты США, пишет "Голос Америки".

"Вся помощь выделена и направлена в Украину согласно требованиям Конгресса и указаниям, которые мы получили, за исключением очень небольшой части", – сказал Хоффман.

Он подчеркнул, что при выделении помощи Пентагон стремился проконтролировать, чтобы "деньги были израсходованы по назначению". По словам Хоффмана, "вопрос выделения оборонной помощи Украине слишком политизирован".

Решение о предоставлении Украине военной помощи было принято Конгрессом в июне 2019 года. Пакет помощи по безопасности предусматривал предоставление Украине нелетальных и летальных видов оборонительного вооружения.

В отчете счетной палаты США, опубликованном 16 января 2020 года, говорится, что решение о приостановке выделения военной помощи Украине было принято безосновательно.

25 июля, в день, когда было приостановлено выделение военной помощи Украине, между президентом США Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор.

Впоследствии эта беседа стала основанием для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. 

Демократы считают, что Трамп оказывал давление на Зеленского (в том числе приостановив выделение военной помощи), чтобы украинские правоохранители начали расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США и вероятного соперника Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена.

В сентябре 2019 года Белый дом разблокировал предоставление военной помощи. Трамп признал, что решение о приостановке было принято по его указанию

В ночь с 18-го на 19 декабря 2019 года Палата представителей официально объявила об импичменте Трампу по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса во время расследования. В январе 2020-го дело было передано в Сенат, который должен решить, достаточно ли доказательств для отстранения президента от власти. 

Теги: Украина, Пентагон, Госдепартамент США, Конгресс США, военная помощь, Дональд Трамп
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