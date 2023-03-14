Над Черным морем столкнулись американский беспилотник и российский истребитель

Инцидент произошел над международными водами.

По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, вылив на него часть топлива и зацепив пропеллер в задней части БПЛА. После этого MQ-9 Reaper упал в нейтральных водах.

ВВС США обвинили российских летчиков в "безрассудных, экологически небезопасных и непрофессиональных действиях".

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что инцидент "демонстрирует некомпетентность".

Телекомпания отмечает, что это первый известный за время полномасштабной войны РФ против Украины случай "потенциально опасной эскалации" с участием российских и американских воздушных сил.

Американские беспилотники неоднократно летали над Черным морем, в том числе после оккупации Россией Крыма.