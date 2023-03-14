Над Черным морем столкнулись американский беспилотник и российский истребитель

Инцидент произошел над международными водами.
По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, вылив на него часть топлива и зацепив пропеллер в задней части БПЛА. После этого MQ-9 Reaper упал в нейтральных водах.
ВВС США обвинили российских летчиков в "безрассудных, экологически небезопасных и непрофессиональных действиях".
Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что инцидент "демонстрирует некомпетентность".
Телекомпания отмечает, что это первый известный за время полномасштабной войны РФ против Украины случай "потенциально опасной эскалации" с участием российских и американских воздушных сил.
Американские беспилотники неоднократно летали над Черным морем, в том числе после оккупации Россией Крыма.
MQ-9 Reaper – разведывательно-ударный беспилотник производства американской компании General Atomics Aeronautical Systems, первый полет БПЛА состоялся в феврале 2001 года.
Оснащен турбовинтовым двигателем, развивает скорость более 400 км/час. Может летать до 24 часов на высоте до 13 тыс. м.