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Над Черным морем столкнулись американский беспилотник и российский истребитель

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Беспилотник упал в нейтральных водах
Беспилотник упал в нейтральных водах
Фото: wikipedia.org

14 марта над Черным морем с американским беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США столкнулся один из двух российских истребителей Су-27. Об этом со ссылкой на американских военных сообщает CNN.

Инцидент произошел над международными водами.

По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, вылив на него часть топлива и зацепив пропеллер в задней части БПЛА. После этого MQ-9 Reaper упал в нейтральных водах.

ВВС США обвинили российских летчиков в "безрассудных, экологически небезопасных и непрофессиональных действиях".

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что инцидент "демонстрирует некомпетентность".

Телекомпания отмечает, что это первый известный за время полномасштабной войны РФ против Украины случай "потенциально опасной эскалации" с участием российских и американских воздушных сил.

Американские беспилотники неоднократно летали над Черным морем, в том числе после оккупации Россией Крыма.

Контекст:

MQ-9 Reaper – разведывательно-ударный беспилотник производства американской компании General Atomics Aeronautical Systems, первый полет БПЛА состоялся в феврале 2001 года.

Оснащен турбовинтовым двигателем, развивает скорость более 400 км/час. Может летать до 24 часов на высоте до 13 тыс. м.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, авария, Черное море, беспилотники, истребители, ВВС США, летчик
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