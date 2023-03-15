Белый дом: США продолжат полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, оно не принадлежит ни одной нации

США не нужно проходить "какую-то регистрацию" у россиян перед полетом в международном воздушном пространстве, отметил Кирби Фото: EPA

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, его цитирует CNN.

По словам Кирби, если инцидент был сигналом РФ о том, что они хотят сдержать США от полетов в международном воздушном пространстве над Черным морем, то "это сообщение провалится, потому что этого не произойдет".

Представитель Белого дома отметил, что США будут "продолжать летать и действовать в международном воздушном пространстве над международными водами", так как "Черное море не принадлежит ни одной нации".

США "собираются продолжать делать то, что необходимо для обеспечения интересов их национальной безопасности в этой части мира", добавил Кирби.

Он подчеркнул, что присутствие БПЛА США над Черным морем не является чем-то новым – "мы постоянно летаем над этим воздушным пространством уже год", и "нам не нужно проходить какую-то регистрацию у россиян перед полетом в международном воздушном пространстве".