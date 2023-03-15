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Белый дом: США продолжат полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, оно не принадлежит ни одной нации

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США не нужно проходить "какую-то регистрацию" у россиян перед полетом в международном воздушном пространстве, отметил Кирби
США не нужно проходить "какую-то регистрацию" у россиян перед полетом в международном воздушном пространстве, отметил Кирби
Фото: EPA

США после столкновения российского Су-27 с американским беспилотником утром 14 марта не будут прекращать полеты над Черным морем.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, его цитирует CNN.  

По словам Кирби, если инцидент был сигналом РФ о том, что они хотят сдержать США от полетов в международном воздушном пространстве над Черным морем, то "это сообщение провалится, потому что этого не произойдет".

Представитель Белого дома отметил, что США будут "продолжать летать и действовать в международном воздушном пространстве над международными водами", так как "Черное море не принадлежит ни одной нации".

США "собираются продолжать делать то, что необходимо для обеспечения интересов их национальной безопасности в этой части мира", добавил Кирби.

Он подчеркнул, что присутствие БПЛА США над Черным морем не является чем-то новым – "мы постоянно летаем над этим воздушным пространством уже год", и "нам не нужно проходить какую-то регистрацию у россиян перед полетом в международном воздушном пространстве".

Контекст:

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и двумя российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море. По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер в задней части. После этого MQ-9 Reaper упал в нейтральных водах.

В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью".

По данным Fox News, Су-27, участвовавший в инциденте, приземлился позже в оккупированном Россией Крыму.

CNN отметил, что это первый известный за время полномасштабной войны РФ против Украины случай "потенциально опасной эскалации" с участием российских и американских воздушных сил. Американские беспилотники неоднократно летали над Черным морем, в том числе после оккупации Россией Крыма.

О столкновении был проинформирован президент США Джо Байден.

Госдепартамент США вызвал посла РФ, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу инцидента с участием БПЛА и истребителя над Черным морем.

Теги: Россия, США, Черное море, Белый дом, беспилотники, истребители, Джон Кирби, столкновение
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