В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам "столкнулся с водной поверхностью"

Отмечается, что полет американского БПЛА MQ-9 в районе оккупированного РФ Крыма "с выключенными транспондерами" был зафиксирован средствами контроля воздушного пространства ВКС России.

"С целью идентификации… в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования… беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью, – сказано в сообщении. – Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования".

Контекст:

Об инциденте над международными водами в Черном море проинформировал CNN со ссылкой на американских военных. Телеканал сообщил, что с американским беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США столкнулся один из двух российских истребителей Су-27.

По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил пропеллер в задней части БПЛА. После этого MQ-9 Reaper упал в нейтральных водах.

Fox News со ссылкой на информацию министерства обороны США сообщил, что Су-27, участвовавший в инциденте, в итоге приземлился в оккупированном Россией Крыму.

CNN отметил, что это первый известный за время полномасштабной войны РФ против Украины случай "потенциально опасной эскалации" с участием российских и американских воздушных сил. Американские беспилотники неоднократно летали над Черным морем, в том числе после оккупации Россией Крыма.

О столкновении российского Су-27 с беспилотником США над Черным морем проинформировали президента Джо Байдена.