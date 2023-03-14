США вызвали посла РФ, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу инцидента с участием БПЛА и истребителя

В Госдепартаменте отметили, что реакция США последовала и в Вашингтоне, и в Москве Фото: ЕРА

Американские дипломаты отмечают, что встреча с послом РФ состоится во вторник во второй половине дня по местному времени.

Прайс подчеркнул, что перехват российским самолетом американского беспилотника был "явно небезопасным и непрофессиональным", и объяснил, что союзники США уведомлены о произошедшем. По словам представителя Госдепартамента, США "взаимодействуют с союзниками на высоком уровне".

В Госдепе также рассказали, что в Москве посол США в России Линн Трейси направила в МИД РФ "резкое заявление" по поводу инцидента.

Представитель Пентагона сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин не обсуждал произошедшее над Черным морем с министром обороны России Сергеем Шойгу.