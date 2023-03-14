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США вызвали посла РФ, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу инцидента с участием БПЛА и истребителя

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В Госдепартаменте отметили, что реакция США последовала и в Вашингтоне, и в Москве
В Госдепартаменте отметили, что реакция США последовала и в Вашингтоне, и в Москве
Фото: ЕРА

Государственный департамент США вызвал посла России Анатолия Антонова, чтобы выразить ему "решительные возражения" из-за инцидента над Черным морем 14 марта, когда российский истребитель Су-2 зацепил беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper, вследствие чего он потерпел крушение. Об этом со ссылкой на спикера Госдепа Неда Прайса сообщает CNN.

Американские дипломаты отмечают, что встреча с послом РФ состоится во вторник во второй половине дня по местному времени.

Прайс подчеркнул, что перехват российским самолетом американского беспилотника был "явно небезопасным и непрофессиональным", и объяснил, что союзники США уведомлены о произошедшем. По словам представителя Госдепартамента, США "взаимодействуют с союзниками на высоком уровне".

В Госдепе также рассказали, что в Москве посол США в России Линн Трейси направила в МИД РФ "резкое заявление" по поводу инцидента.

Представитель Пентагона сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин не обсуждал произошедшее над Черным морем с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Контекст:

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и двумя российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море. По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер в задней части. После этого MQ-9 Reaper упал в нейтральных водах.

По данным Fox News, Су-27, участвовавший в инциденте, приземлился позже в оккупированном Россией Крыму.

CNN отметил, что это первый известный за время полномасштабной войны РФ против Украины случай "потенциально опасной эскалации" с участием российских и американских воздушных сил. Американские беспилотники неоднократно летали над Черным морем, в том числе после оккупации Россией Крыма.

О столкновении был проинформирован президент США Джо Байден.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, Москва, Черное море, самолет, Госдепартамент США, посол США, крушение, беспилотники, истребители, самолеты, ВВС США, дипломаты, столкновение, море
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