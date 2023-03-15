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США предприняли меры, чтобы сбитый россиянами беспилотник не попал в чужие руки – Белый дом

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Российские самолеты нередко перехватывают американскую авиацию над Черным морем, заявил Кирби
Российские самолеты нередко перехватывают американскую авиацию над Черным морем, заявил Кирби
Фото: ЕРА

Американские военные позаботились о том, чтобы упавший в Черное море разведывательный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper не достался другим странам. Об этом 14 марта координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби сказал в интервью CNN.

По его словам, США "предприняли шаги для защиты наших данных в отношении этого конкретного беспилотника".

"Очевидно, что мы не хотим, чтобы кто-то получил это в свои руки", – сказал Кирби, добавив, что США не принимают позицию России, которая заявляет о своей непричастности к инциденту, и воспринимают все, что говорят россияне о своих действиях в Украине, "с большой долей скептицизма".

Представитель Белого дома отметил, что российские самолеты нередко перехватывают американскую авиацию над Черным морем и такие случаи были в последние недели. Однако происшествие с MQ-9 14 марта уникально тем, что действия РФ были особенно "небезопасными, непрофессиональными и безрассудными", добавил он.

Контекст:

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и двумя российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море. По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер в задней части. После этого MQ-9 Reaper упал в нейтральных водах.

В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".

По данным Fox News, Су-27, участвовавший в инциденте, приземлился позже в оккупированном Россией Крыму. Вероятно, он получил повреждения после столкновения, допустили в Пентагоне.

CNN отметил, что это первый известный за время полномасштабной войны РФ против Украины случай "потенциально опасной эскалации" с участием российских и американских воздушных сил. Американские беспилотники неоднократно летали над Черным морем, в том числе после оккупации Россией Крыма.

О столкновении был проинформирован президент США Джо Байден.

Госдеп США вызвал посла РФ, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу инцидента с участием БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper и российского истребителя Су-27 над Черным морем утром 14 марта. По результатам встречи он заявил, что РФ "не заинтересована в конфронтации" с США, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".

Теги: Россия, США, Черное море, Белый дом, беспилотники, война России против Украины, Джон Кирби
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