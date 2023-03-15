США предприняли меры, чтобы сбитый россиянами беспилотник не попал в чужие руки – Белый дом

По его словам, США "предприняли шаги для защиты наших данных в отношении этого конкретного беспилотника".

"Очевидно, что мы не хотим, чтобы кто-то получил это в свои руки", – сказал Кирби, добавив, что США не принимают позицию России, которая заявляет о своей непричастности к инциденту, и воспринимают все, что говорят россияне о своих действиях в Украине, "с большой долей скептицизма".

Представитель Белого дома отметил, что российские самолеты нередко перехватывают американскую авиацию над Черным морем и такие случаи были в последние недели. Однако происшествие с MQ-9 14 марта уникально тем, что действия РФ были особенно "небезопасными, непрофессиональными и безрассудными", добавил он.