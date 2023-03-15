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СМИ смоделировали сбитие американского БПЛА над Черным морем

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Инцидент с MQ-9 Reaper ВВС США и российским Су-27 произошел 14 марта
Инцидент с MQ-9 Reaper ВВС США и российским Су-27 произошел 14 марта
Фото: EPA

Телеканал CBS 15 марта опубликовал кадры реконструкции, как российский истребитель Су-27 сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.

На кадрах видно, что российский Су-27 несколько раз пролетел над БПЛА США, а также сбросил на него авиатопливо. Из-за этого беспилотник вышел из строя и упал в море.

По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер в задней части.

Беспилотник ВВС США выполнял разведывательный полет и не нес вооружений, сообщал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби. NYT отмечал, что Reaper проводил разведку примерно в 75 милях (около 120 км) к юго-западу от временно оккупированного Крыма, когда его перехватили два российских самолета.

Кирби также заявил, что американские военные позаботились о том, чтобы упавший в Черное море MQ-9 Reaper не достался другим странам.

Контекст:

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и российским Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море. 

В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".

По данным Fox News, Су-27, участвовавший в инциденте, приземлился позже в оккупированном Россией Крыму. Вероятно, он получил повреждения после столкновения, допустили в Пентагоне.

CNN отметил, что это первый известный за время полномасштабной войны РФ против Украины случай "потенциально опасной эскалации" с участием российских и американских воздушных сил. Американские беспилотники неоднократно летали над Черным морем, в том числе после оккупации Россией Крыма.

Госдеп США вызвал посла РФ, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу инцидента с участием БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper и российского истребителя Су-27 над Черным морем утром 14 марта. По результатам встречи он заявил, что РФ "не заинтересована в конфронтации" с США, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".

Теги: Россия, США, беспилотники, истребители
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