СМИ смоделировали сбитие американского БПЛА над Черным морем

На кадрах видно, что российский Су-27 несколько раз пролетел над БПЛА США, а также сбросил на него авиатопливо. Из-за этого беспилотник вышел из строя и упал в море.
A Russian fighter jet struck the propeller of a U.S. surveillance drone in international airspace, forcing it to crash into the Black Sea, the Pentagon said Tuesday. President Biden has been briefed and the Russian ambassador was summoned to the State Department. pic.twitter.com/eX5di3lHOZ— CBS Evening News (@CBSEveningNews) March 14, 2023
По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер в задней части.
Беспилотник ВВС США выполнял разведывательный полет и не нес вооружений, сообщал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби. NYT отмечал, что Reaper проводил разведку примерно в 75 милях (около 120 км) к юго-западу от временно оккупированного Крыма, когда его перехватили два российских самолета.
Кирби также заявил, что американские военные позаботились о том, чтобы упавший в Черное море MQ-9 Reaper не достался другим странам.
Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и российским Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море.
В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".
По данным Fox News, Су-27, участвовавший в инциденте, приземлился позже в оккупированном Россией Крыму. Вероятно, он получил повреждения после столкновения, допустили в Пентагоне.
CNN отметил, что это первый известный за время полномасштабной войны РФ против Украины случай "потенциально опасной эскалации" с участием российских и американских воздушных сил. Американские беспилотники неоднократно летали над Черным морем, в том числе после оккупации Россией Крыма.
Госдеп США вызвал посла РФ, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу инцидента с участием БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper и российского истребителя Су-27 над Черным морем утром 14 марта. По результатам встречи он заявил, что РФ "не заинтересована в конфронтации" с США, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".