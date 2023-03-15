СМИ смоделировали сбитие американского БПЛА над Черным морем

На кадрах видно, что российский Су-27 несколько раз пролетел над БПЛА США, а также сбросил на него авиатопливо. Из-за этого беспилотник вышел из строя и упал в море.

A Russian fighter jet struck the propeller of a U.S. surveillance drone in international airspace, forcing it to crash into the Black Sea, the Pentagon said Tuesday. President Biden has been briefed and the Russian ambassador was summoned to the State Department. pic.twitter.com/eX5di3lHOZ — CBS Evening News (@CBSEveningNews) March 14, 2023

По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер в задней части.

Беспилотник ВВС США выполнял разведывательный полет и не нес вооружений, сообщал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби. NYT отмечал, что Reaper проводил разведку примерно в 75 милях (около 120 км) к юго-западу от временно оккупированного Крыма, когда его перехватили два российских самолета.

Кирби также заявил, что американские военные позаботились о том, чтобы упавший в Черное море MQ-9 Reaper не достался другим странам.