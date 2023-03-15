Россия сбила американский беспилотник в 120 км от Крыма. Он не нес ракет – NYT

Американский беспилотник над Черным морем вел разведку и не нес на себе вооружений, сообщили источники NYT Фото: wikipedia.org

Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника, хотя беспилотники Reaper могут нести ракеты Hellfire для выполнения ударных миссий, перехваченный россиянами дрон не был вооружен.

NYT пишет, что Reaper проводил разведку примерно в 75 милях (около 120 км) к юго-западу от временно оккупированного Крыма, когда его перехватили два российских самолета.

Согласно данным неназванного сотрудника Пентагона, рано утром 14 марта американский беспилотник вылетел с военной базы в Румынии для выполнения плановой миссии, которая обычно длится 9–10 часов. По словам собеседника NYT, аппарат оснащен сложными камерами и другими датчиками, которые позволяют "заглянуть в Крым", не приближаясь к воздушному пространству полуострова.

Отмечается, что во время перехвата российскими самолетами он находился на высоте около 7,6 км. Су-27 ВКС РФ кружили над ним и сливали на него топливо, по-видимому, пытаясь испортить оборудование БПЛА.

Высокопоставленные официальные лица США уже несколько месяцев обеспокоены тем, что даже незначительный инцидент над Черным морем может привести к прямой конфронтации России и США, потому столкновение "очень смутило" американских военных, наблюдавших за беспилотником с базы Рамштайн в Германии, пишет издание.