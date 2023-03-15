Россия сбила американский беспилотник в 120 км от Крыма. Он не нес ракет – NYT

Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника, хотя беспилотники Reaper могут нести ракеты Hellfire для выполнения ударных миссий, перехваченный россиянами дрон не был вооружен.
NYT пишет, что Reaper проводил разведку примерно в 75 милях (около 120 км) к юго-западу от временно оккупированного Крыма, когда его перехватили два российских самолета.
Согласно данным неназванного сотрудника Пентагона, рано утром 14 марта американский беспилотник вылетел с военной базы в Румынии для выполнения плановой миссии, которая обычно длится 9–10 часов. По словам собеседника NYT, аппарат оснащен сложными камерами и другими датчиками, которые позволяют "заглянуть в Крым", не приближаясь к воздушному пространству полуострова.
Отмечается, что во время перехвата российскими самолетами он находился на высоте около 7,6 км. Су-27 ВКС РФ кружили над ним и сливали на него топливо, по-видимому, пытаясь испортить оборудование БПЛА.
Высокопоставленные официальные лица США уже несколько месяцев обеспокоены тем, что даже незначительный инцидент над Черным морем может привести к прямой конфронтации России и США, потому столкновение "очень смутило" американских военных, наблюдавших за беспилотником с базы Рамштайн в Германии, пишет издание.
Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и двумя российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море. По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер в задней части. После этого MQ-9 Reaper упал в нейтральных водах.
В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".
По данным Fox News, Су-27, участвовавший в инциденте, приземлился позже в оккупированном Россией Крыму. Вероятно, он получил повреждения после столкновения, допустили в Пентагоне.
CNN отметил, что это первый известный за время полномасштабной войны РФ против Украины случай "потенциально опасной эскалации" с участием российских и американских воздушных сил. Американские беспилотники неоднократно летали над Черным морем, в том числе после оккупации Россией Крыма.
О столкновении был проинформирован президент США Джо Байден.
Госдеп США вызвал посла РФ, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу инцидента с участием БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper и российского истребителя Су-27 над Черным морем утром 14 марта. По результатам встречи он заявил, что РФ "не заинтересована в конфронтации" с США, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".
Американские военные позаботились о том, чтобы упавший в Черное море MQ-9 Reaper не достался другим странам, заявил 14 марта координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.